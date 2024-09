JUNIOR - GIANT

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Giant Junior je špeciálne vyvinutý tak, aby podporoval nutričné potreby „tínedžerských“ psov obrovských plemien. Táto receptúra je vhodná pre mladých psov vo veku 8 až 18/24 mesiacov, ktorí by mali v dospelosti dosiahnuť hmotnosť 45+ kg. Toto prispôsobené krmivo obsahuje živiny na podporu druhého obdobia rastu vášho mladého psa obrieho plemena. ROYAL CANIN® Giant Junior obsahuje prispôsobený obsah bielkovín na podporu rozvoja svalov od 8 do 18/24 mesiacov veku. Obsahuje tiež živiny ako vitamín C a E, ktoré preukázateľne podporujú vývoj zdravého imunitného systému šteňaťa Extra veľké psy majú citlivý tráviaci systém. Kombinácia prospešných prebiotík (ako sú FOS, MOS a repná dužina) a vysoko stráviteľných bielkovín pomáha podporovať zdravú rovnováhu črevnej mikrobioty (črevnej flóry) pre dobré trávenie. Okrem toho má vzorec presné hladiny minerálov vrátane vápnika a fosforu, ktoré podporujú vývoj silných a rýchlo rastúcich kostí. Granule v ROYAL CANIN® Giant Junior boli tiež navrhnuté tak, aby podporovali pomalšiu rýchlosť prehĺtania. To je dôležité, pretože psy obrovských plemien by mali jesť pomaly, aby sa znížilo riziko torzie žalúdka. Keď váš juniorský pes obrieho plemena dosiahne vek 18/24 mesiacov, bude potrebovať stravu, ktorá je špeciálne prispôsobená tak, aby vyhovovala ich výživovým potrebám v dospelosti. V tejto fáze ich môžete previesť na ROYAL CANIN® Giant Adult.

