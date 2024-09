MAXI ADULT kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Maxi Adult Chunks In Gravy je nutrične kompletné a vyvážené mokré krmivo špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám vášho veľkého psa a podporovalo ho počas jeho dospelosti. Toto krmivo je určené pre psov s hmotnosťou od 26 do 44 kg a staršími ako 15 mesiacov. V dôsledku predĺženého času prechodu cez trávenie sú veľké psy náchylnejšie na zažívacie ťažkosti. Toto krmivo obsahuje vysoko stráviteľné bielkoviny a vyvážený prísun vlákniny na podporu dobrého trávenia. Väčšie psy ukladajú väčšinu svojej telesnej hmotnosti na kĺby. Táto receptúra je špeciálne vytvorená s kombináciou vitamínov a minerálov, ktoré pomáhajú udržiavať zdravé kosti a kĺby. Táto kombinácia, vyrobená zo zmesi základných vitamínov a vysoko kvalitných živín, pomáha podporovať maximálnu absorpciu a pomáha udržať vášho psa aktívneho a plného života. Bez ohľadu na to, aké plemeno je váš pes, ich srsť je ich korunou. Toto krmivo obohatené o zmes živín pomáha udržiavať zdravú pokožku vášho psa a lesklú a nádhernú srsť. ROYAL CANIN® Maxi Adult Chunks In Gravy je k dispozícii aj v suchých granulách: ROYAL CANIN® Maxi Adult. Miešanie mokrého a suchého krmiva prináša rozmanitosť stravy vášho psa, vďaka čomu je čas jedla zaujímavejší a pútavejší.

