Maxi Digestive Care

U psov so sklonom k ​​zažívacím problémom pomáhajú prispôsobené živiny vrátane bielkovín, esenciálnych tukov, vitamínov a minerálov podporovať zdravé črevá a tiež celoživotnú pohodu vášho psa. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi je vhodný pre psy s hmotnosťou od 26 kg do 44 kg a je špeciálne vytvorený pre psy náchylné na citlivé trávenie. Vzhľadom na to, že väčšie psy, sú náchylnejšie na fermentáciu v črevách, môže byť častým problémom mäkká stolica. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi obsahuje vysoko kvalitné živiny, vyvážené pre črevné pohodlie a lepšie vstrebávanie. Jeho zloženie obsahuje zmes prebiotík a vlákniny pre vyváženú črevnú flóru a podporu optimálnej kvality stolice. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi je špeciálny v tom, že využíva technológiu inteligentnej prípravy krmiva. Tá zaisťuje, aby boli živiny lepšie stráviteľné. A čo viac, naše pravidelné a prísne kontroly kvality potvrdzujú vysokú stráviteľnosť tohto jedla. Prebiotiká sú základnými živinami v tomto zložení, pretože vyživujú dobré baktérie v črevách vášho psa. Tieto baktérie, niekedy známe ako dobrá črevná flóra, zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore črevného a celkového zdravia vášho psa. Náš nutričný program Digestive Care má k dispozícii dve zložky: chrumkavé granule a lahodnú paštétu v kapsičke, obe sú nutrične kompletné a dokonale sa dopĺňajú. Prečo nevyskúšať paštétu ako doplnok granúl?

