MEDIUM ADULT kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks in Gravy je nutrične kompletné a vyvážené vlhké krmivo špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovalo špecifickým potrebám vášho stredne veľkého psa a podporovalo ho v dospelosti. Toto krmivo je vhodné pre stredne veľké psy s hmotnosťou od 11 do 25 kg a staršími ako 10 mesiacov. Táto receptúra je starostlivo vytvorená tak, aby pomáhala udržiavať svalovú hmotu vďaka obsahu vysokokvalitných bielkovín. Stredne veľké psy majú tendenciu viesť aktívny životný štýl, ktorý ich môže vystaviť rôznym environmentálnym faktorom, ktoré by mohli oslabiť ich imunitný systém. Na podporu prirodzenej obranyschopnosti vášho psa je toto zloženie obohatené o prebiotiká a zmes vitamínov – vrátane vitamínov C a E. Táto špeciálne vytvorená receptúra má tiež zmes vitamínov a vysoko stráviteľných živín, ktoré pomáhajú podporovať maximálnu absorpciu a celkové zdravie. Bez ohľadu na to, aké plemeno je váš pes, ich srsť je ich korunou. Toto krmivo obohatené o zmes živín pomáha udržiavať zdravú pokožku vášho psa a lesklú a nádhernú srsť. ROYAL CANIN® Medium Adult Chunks In Gravy je k dispozícii aj v suchých granulách: ROYAL CANIN® Medium Adult. Miešanie vlhkého a suchého krmiva prináša rozmanitosť stravy vášho psa, vďaka čomu je čas jedla zaujímavejší a pútavejší.

