ROYAL CANIN Medium Ageing kapsička v šťave pre staršie psy stredných plemien

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy je vhodný pre stredne veľké psy staršie ako 10 rokov s hmotnosťou medzi 11-25 kg a je špeciálne vytvorený s ohľadom na všetky nutričné ​​potreby psov, ako je ten váš. ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy obsahuje exkluzívny komplex antioxidantov. Tieto antioxidanty pomáhajú neutralizovať účinky voľných radikálov a podporujú optimálne zdravie počas seniorského veku vášho psa. EPA a DHA sú obsiahnuté v ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy, aby pomohli udržiavať zdravé kĺby a kosti u psov stredných plemien, ktorí starnú. A čo viac, ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ in Gravy obsahuje špecifické živiny, ktoré pomáhajú udržiavať lesklú srsť a zdravú kožu. Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každého psa, je ROYAL CANIN® Medium Aging 10+ k dispozícii aj ako suché kŕmenie vo forme granúl. Pokiaľ uvažujete o kombinovanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa kŕmnej tabuľky, aby ste zaistili, že váš pes dostane presné množstvo vlhkého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

