ROYAL CANIN Mini Adult kapsička v šťave pre dospelých psov malých plemien

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Krmivo ROYAL CANIN Mini Adult in Gravy je špeciálne vytvorené s ohľadom na všetky nutričné ​​potreby vášho malého dospelého psa. ROYAL CANIN Mini Adult in Gravy je vhodný pre všetkých malých psov vo veku od 10 mesiacov do 12 rokov s hmotnosťou do 10 kg. Formulácia špecifických živín v ROYAL CANIN Mini Adult in Gravy pomáha podporovať trávenie vášho psa a tiež pomáha udržiavať dobrú rovnováhu črevnej flóry. Starostlivo upravený obsah energie v krmive ROYAL CANIN Mini Adult in Gravy pomáha udržiavať ideálnu váhu u psov malých plemien, ako je ten váš. A čo viac, Royal Canin Mini Adult in Gravy je tiež obohatený o živiny, ktoré pomáhajú podporovať zdravú kožu a srsť vášho dospelého psa, ako sú Omega-3 mastné kyseliny EPA a DHA. Aby bolo vyhovené individuálnym preferenciám každého psa, je ROYAL CANIN® Mini Adult k dispozícii aj ako suché krmivo vo forme granúl. Pokiaľ uvažujete o kombinovanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa kŕmnej tabuľky, aby ste zaistili, že váš pes dostane presné množstvo vlhkého aj suchého krmiva.

