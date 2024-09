PODROBNOSTI O PRODUKTE

Pre dospelých psov starších ako 8 rokov je ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ nutrične kompletná a vyvážená receptúra špeciálne navrhnutá tak, aby vyhovovala konkrétnym potrebám vášho malého psa a podporovala ho pri vstupe do neskorších dospelých rokov. Táto strava je vhodná pre psy do 10 kg. Vďaka starostlivo prispôsobenému obsahu kalórií táto granula spĺňa vysokoenergetické potreby vášho dospelého psa a zároveň mu pomáha udržovať zdravú váhu. Obsahuje aj rovnováhu živín, ktoré pomáhajú udržiavať silné a zdravé kosti. Táto receptúra obsahuje obohacujúcu zmes vitamínov a vysoko stráviteľných živín, ktoré pomáhajú podporovať maximálne vstrebávanie a udržiavať ich vitalitu. Menšie psy môžu byť ohľadom svojho jedla celkom špecifickí. Nielen, že toto jedlo obsahuje výber exkluzívnych príchutí, ktoré stimulujú ich chuť do jedla, ale je tiež prispôsobené ich miniatúrnym čeľustiam. To pomáha aj tým najnáročnejším jedákom získať základné živiny, ktoré potrebujú.

