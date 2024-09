Mini Digestive Care

PODROBNOSTI O PRODUKTE

Zažívacie problémy nie sú nič príjemné a dokážu potrápiť aj vášho psa. Strava obsahujúca vysoko kvalitné živiny, ktorých vyváženosť zaisťuje pohodu čriev a lepšie vstrebávanie, môže tráviacu sústavu vášho psa podporiť. Extra chutná receptúra ​​ROYAL CANIN® Digestive Care Mini vhodná pre psy s hmotnosťou do 10 kg je špeciálne vytvorená pre psy náchylné na citlivé trávenie. Malé psy mávajú tuhšiu stolicu a môžu byť dokonca náchylní na zápchu. Receptúra ​​ROYAL CANIN® Digestive Care Mini toto všetko zohľadňuje. Zahrnutie ideálne vyváženej zmesi rozpustnej a nerozpustnej vlákniny pomáha obmedziť fermentáciu a taktiež podporuje črevný priechod presne tam, kde je to potrebné. Rad zahrnutých prebiotík pomáha podporovať zdravú črevnú flóru. Royal Canin berie proteíny veľmi vážne. Používame iba tú najvyššiu kvalitu a prispôsobujeme typ proteínu presným potrebám vášho psa. To je dôvod, prečo receptúra ​​ROYAL CANIN® Digestive Care Mini obsahuje vysoko stráviteľné bielkoviny, známe aj ako L.I.Ps. Dlhoročné skúsenosti a neustále zlepšovanie zaisťujú, že máme vždy najnovšie poznatky o najlepších výrobných metódach. Naša múdra technika varenia zaisťuje, že živiny v tomto recepte sú lepšie dostupné pre trávenie. Táto vysoká stráviteľnosť je potvrdená našimi pravidelnými a prísnymi kontrolami kvality. Náš nutričný program Digestive Care má k dispozícii dve zložky: chrumkavé granule a lahodnú paštétu v kapsičke, obe sú nutrične kompletné a dokonale sa dopĺňajú. Prečo neskúsiť paštétu ako lahodnú kombináciu ku granulám?

Prečítať si viac