PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Mini Light Weight Care je kompletné a vyvážené krmivo vytvorené pre malých psov so sklonom k ​​priberaniu na váhe. Táto receptúra ​​obsahuje vysoko kvalitné, ľahko stráviteľné bielkoviny, ktoré vášmu psovi pomáhajú udržiavať zdravú svalovú hmotu pri zníženom obsahu tukov a kalórií. ROYAL CANIN® Mini Light Weight Care tiež pomáha regulovať chuť do jedla vášho psa, a to vďaka zahrnutiu rozpustnej a nerozpustnej vlákniny, ktorá pomáha vášmu psovi cítiť sa po jedle sýty. ROYAL CANIN® Mini Light Weight Care poskytuje vyváženú výživu, ktorá pomáha udržať vášho psa v kondícii, zatiaľ čo jeho bohatá chuť pomáha uspokojiť jeho chuť do jedla. Pri testovaní v internej štúdii Royal Canin dosiahlo 88% psov s miernou nadváhou zdravšej hmotnosti po iba 8 týždňoch kŕmením ROYAL CANIN® Mini Light Weight Care. Na uspokojenie individuálnej chuti každého psa je ROYAL CANIN® Light Weight Care k dispozícii aj ako vlhké krmivo pre psov všetkých veľkostí s textúrou podobnou paštéte. Pokiaľ si váš pes pochutnáva na kombinovanom kŕmení vlhkého a suchého krmiva, nezabudnite sa pozrieť na obal kŕmenia, aby ste sa uistili, že dostáva ideálne množstvo.

Prečítať si viac