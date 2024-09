MEDIUM PUPPY kúsky v šťave

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Medium Puppy in Gravy je špeciálne vyvinutý tak, aby podporoval nutričné potreby stredne veľkých šteniatok. Táto receptúra je vhodná pre 2 až 12-mesačné šteňatá, ktoré by mali v dospelosti dosiahnuť hmotnosť 11-25 kg. Toto prispôsobené krmivo obsahuje chutné kúsky v omáčke, navrhnuté s veľkosťou, textúrou a chuťou, ktoré sú ideálne pre rastúce šteniatka stredných plemien. Táto receptúra obsahuje živiny, ako je vitamín C a E, ktoré pomáhajú podporovať prirodzenú obranyschopnosť šteniat, kým sa ich imunitný systém stále vyvíja. Receptúra je tiež obohatená o Omega-3 mastné kyseliny (ako je DHA), u ktorých bolo vedecky dokázané, že pomáhajú podporovať zdravý vývoj mozgu šteniat. Vďaka kombinácii prospešných prebiotík a vysoko stráviteľných bielkovín pomáha ROYAL CANIN® Medium Puppy (v omáčke) tiež podporovať zdravú rovnováhu črevnej mikrobioty (črevnej flóry) pre dobré trávenie. ROYAL CANIN® Medium Puppy in Gravy ponúka vášmu šteňaťu pozitívny senzorický zážitok, podporuje zdravú hydratáciu a je ideálny pre zmiešané kŕmenie so suchou granulovanou diétou ROYAL CANIN® Medium Puppy. Keď vaše šteňa dosiahne vek 12 mesiacov, bude potrebovať stravu, ktorá je špeciálne prispôsobená tak, aby spĺňala nutričné potreby dospelého psa. V tejto fáze ich môžete previesť na ROYAL CANIN® Medium Adult, ktorý je dostupný buď ako suchá granulovaná diéta alebo s mokrými kúskami v omáčke.

Prečítať si viac