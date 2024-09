PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® X-Small Adult je nutrične kompletná a vyvážená receptúra špeciálne navrhnutá tak, aby vyhovovala potrebám vášho psa a podporovala ho počas jeho dospelosti. Toto krmivo je vhodné pre veľmi malé psy s hmotnosťou do 4 kg a staršie ako 10 mesiacov. Toto zloženie bohaté na živiny, vytvorené so základnými živinami, ako sú EPA, DHA a vitamín C, je navrhnuté tak, aby pomáhalo udržiavať imunitný systém a celkové zdravie vášho psa. Táto receptúra obohatená o vysoko stráviteľné živiny tiež podporuje maximálnu absorpciu a optimálnu podporu zdravia. Exkluzívne arómy pomáhajú uspokojiť aj tých najnáročnejších jedákov a zaisťujú, že dostanú svoje základné živiny. Do úvahy sme vzali aj ich drobné tlamy a prispôsobili sme veľkosť granúl, aby sa vášmu psovi uľahčilo zbieranie a žuvanie. Veľmi malí psi môžu byť náchylní na problémy so zdravím zubov. Suché granule vytvárajú efekt čistenia zubov a vďaka zahrnutiu chelátoru vápnika toto zloženie tiež pomáha znižovať každodennú tvorbu zubného kameňa. ROYAL CANIN® X-Small Adult je k dispozícii aj vo forme vlhkých kapsičiek: Kúsky v šťave. Miešanie vlhkého a suchého krmiva prináša rozmanitosť stravy vášho psa a poskytuje mu rozmanitý zmyslový zážitok počas jedla.

Prečítať si viac