ROYAL CANIN X-Small Adult 8+ je nutrične kompletná a vyvážená receptúra špeciálne navrhnutá tak, aby vyhovovala konkrétnym potrebám vášho malého psa a podporovala ho v neskorších štádiách dospelosti. Táto receptúra bohatá na živiny, navrhnutá pre psov, ktorí vážia až 4 kg a sú staršie ako 8 rokov, je vyrobená zo základných živín, ako je EPA, DHA a vitamín C, čo pomáha udržiavať zdravý imunitný systém vášho psa. Táto granula obohatená o vitamíny môže pomôcť udržať vitalitu vášho extra malého psa, keď dosiahne vyššie dospelé roky. Exkluzívna aróma pomáha uspokojiť aj tie najnáročnejšie jedáky a zaisťuje, že dostanú svoje základné živiny. Zobrali sme tiež do úvahy ich malú tlamku a prispôsobili sme veľkosť granúl, aby sa vášmu dospelému psovi uľahčilo uchopovanie a žuvanie. Extra malé psy môžu byť náchylní na problémy so zdravím zubov. Suché granule vytvárajú efekt čistenia zubov a vďaka zahrnutiu chelátora vápnika tento recept tiež pomáha znižovať dennú tvorbu zubného kameňa.

