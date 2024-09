YORKSHIRE TERRIER

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN® Yorkshirský teriér in Loaf je vhodný pre yorkšírske teriéry staršie ako 10 mesiacov a je špeciálne vyvinutý s ohľadom na všetky nutričné potreby vášho dospelého psa. ROYAL CANIN® Yorkshirský teriér v bochníku prispieva k udržaniu zdravia kože a dlhej srsti yorkšírskych teriérov s exkluzívnou zmesou optimálnych živín – na udržanie ich srsti lesklej, lesklej a hodvábnej. Toto krmivo tiež pomáha podporovať zdravie trávenia s presnou úrovňou výživy, ktorá bola vytvorená špeciálne pre plemeno Yorkshirský teriér. ROYAL CANIN® Yorkshirský teriér v bochníku je vytvorený tak, aby poskytoval prispôsobenú textúru s cieľom zvýšiť úroveň chutnosti a pomôcť stimulovať chuť do jedla vášho psa. Vôňa a jemnosť tohto chutného bochníka by mala pomôcť uspokojiť apetít aj toho najnáročnejšieho jorkšírskeho teriéra! Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každého psa, ROYAL CANIN® Yorkshirský teriér v bochníku je k dispozícii aj ako suché krmivo s chrumkavými a chutnými granulami. Ak uvažujete o zmiešanom kŕmení, jednoducho postupujte podľa našich pokynov na kŕmenie, aby ste zabezpečili, že váš pes dostane presné množstvo mokrého aj suchého krmiva pre optimálny úžitok.

