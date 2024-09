VHN Adult dog wet

PODROBNOSTI O PRODUKTE

ROYAL CANIN®Adult je špeciálne vyvinutý na podporu optimálnej hmotnosti a celkového zdravia dospelých psov. Táto vysoko stráviteľná receptúra obsahuje špeciálne vybrané živiny, ktoré pomáhajú stimulovať a podporovať zdravé trávenie. VÝHODY VÝROBKU KOŽA A SRSŤ Obsahuje živiny, ktoré podporujú rast srsti a zvýrazňujú jej lesk. ZDRAVÉ TRÁVENIE Vysoko stráviteľné zloženie na podporu zdravého trávenia. ZDRAVÁ MOČOVÁ SÚSTAVA Podporuje zdravie močových ciest vášho psa ODPORÚČANÉ PODÁVANIE V PRÍPADOCH: • Dospelé psy malých plemien (<10kg) do 8 rokov veku • Dospelé psy stredne velkých plemien (11 až 25kg) do 7 rokov veku • Dospelé psy velkých plemien (>25 kg) do 5 rokov veku NEODPORÚČA SA V PRÍPADOCH: • Rast, gravidita/laktácia Ako súčasť veterinárneho radu ROYAL CANIN® je dôležité, aby sa tento produkt podával vášmu domácemu miláčikovi iba na odporúčanie veterinárnym odborníkom. Prechod vášho domáceho maznáčika z jednej stravy na druhú by mal byť plynulý a postupný proces v priebehu 7–10 dní. Uistite sa, že dodržiavate správne množstvo, najmä pri zmiešanom kŕmení. Aby sa vyhovelo individuálnym preferenciám každého psa, ROYAL CANIN® Adult je k dispozícii aj ako individuálne suché krmivo pre malých psov, stredne veľké psy alebo veľké psy.* *V závislosti od dostupnosti produktu Voda musí byť vždy k dispozícii.Výrobný kód, registračné číslo a dátum minimálnej trvanlivosti sú uvedené na obale. Skladujte v chlade a suchu.

