DIABETIC SPECIAL LOW CARBOHYDRATE

PODROBNOSTI O PRODUKTE

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="394" style="border-collapse: collapse; width: 296pt;"><tbody><tr height="348" style="height: 261pt;"><td height="348" class="xl65" width="394" style="height: 261pt; width: 296pt;">Dlhý popis: Prínosy: Glukomodulácia / Vysoký obsah proteínov / Nízky obsah škrobov / S/O index ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition:<br>Od roku 1968 sa spoločnosť Royal Canin riadi presvedčením, že výživa zohráva kľúčovú úlohu v podpore zdravia a pohody mačiek a psov. Preto sme na základe preukázaných vedeckých poznatkov o výžive v spolupráci s profesionálnymi chovateľmi a odborníkmi vyvinuli veterinárne diétne krmivá ROYAL CANIN®, ktoré poskytujú našu najlepšiu zdravú výživu pre mačky a psy so špecifickými zdravotnými potrebami. Podporte manažment svojej mačky s diabetes diétnym krmivom ROYAL CANIN® Diabetic ROYAL CANIN® Diabetic je presne vyvážené, výživné diétne krmivo, ktoré je špeciálne navrhnuté na pomoc pri manažmente glykémie u dospelej mačky s diabetes mellitus. Glukomodulácia: Glukomodulácia znamená, že diéta, ktorú mačka prijíma má vplyv na hladinu glukózy (cukru) v krvi. Výberom vhodného diétneho krmiva s vysokým obsahom proteínov, nízkym obsahom škrobov a upraveným obsahom vlákniny pomáha minimalizovať vzostup glukózy v krvi po príjme potravy. Vysoký obsah proteínov: Svalová hmota je u mačky s diabetes veľmi dôležitá. Diétne krmivo má vysoký obsah proteínov na podporu a udržanie zdravého svalstva. Nízky obsah škrobov: Škroby v potrave zvyšujú postprandiálnu hladinu glukózy v krvi. Krmivo obsahuje znížený obsah škrobov na pomoc pri manažmente postprandiálnej glykémie u mačky. S/O Index: Diétne krmivo tiež podporuje prostredie v moči, ktoré je nepriaznivé pre tvorbu struvitových a kalcium oxalátových kameňov. Dôležité: Nakoľko produkt patrí do radu veterinárnych krmív ROYAL CANIN®Veterinary Range je dôležité, aby sa podával iba jedincom, ktorým to odporúča veterinárny lekár. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie krmiva, najmä pri miešaní krmiva. Možnosť miešania krmiva: Aby mala každá mačka na výber ROYAL CANIN® Diabetic je dostupné tiež aj ako chrumkavé granulované krmivo.* Miešanie krmiva poskytuje mačke rôznorodosť konzistencií, pomáha stimulovať jej apetít. Vlhké krmivo ponúka bohatú arómu a obsah vlhkosti, pomáha udržať správnu hydratáciu organizmu, granulované krmivo je vhodnejšie na pomalé kŕmenie v menších dávkach a je lepšie na podporu dentálneho zdravia. *Dostupnosť produktu je potrebné overiť.</td></tr></tbody></table>

