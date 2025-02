Prínosy: Podpora tráviaceho traktu / Optimálny rast / Podpora mikrobiómu ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy je špeciálne vytvorené na podporu zdravia tráviaceho traktu šteňaťa v prípadoch chronickej hnačky a podobných citlivostí tráviaceho traktu. Diétne krmivo poskytuje vysoký obsah energie a upravený obsah živín na splnenie potrieb rastúceho šteňaťa. Vysoko stráviteľné krmivo je obohatené o vyvážený obsah vlákniny a prebiotiká na podporu zdravia tráviaceho traktu a prechod potravy tráviacim traktom a tiež zdravia čreva a črevného mikrobiómu. Nakoľko produkt patrí do radu veterinárnych krmív ROYAL CANIN®Veterinary Range je dôležité, aby sa podával iba jedincom, ktorým to odporúča veterinárny lekár. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie, najmä pri miešaní krmiva. Aby malo každé šteňa na výber ROYAL CANIN® Gastrointestinal Puppy je dostupné tiež aj ako granulované krmivo * Produkty sú tiež vhodné pre suky počas gravidity a laktácie. *Dostupnosť produktu je potrebné overiť.