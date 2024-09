VHN Mature Consult large dog

PODROBNOSTI O PRODUKTE

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="541" style="border-collapse: collapse;width:406pt"><tbody><tr height="97" style="height:73.0pt"> <td height="97" class="xl65" width="541" style="height:73.0pt;width:406pt">V roku 1968 veterinárny lekár Jean Cathary z južného Francúzska zistil, že výživou na mieru lepšie podporí zdravie psa. Z tohto vizionárskeho počinu vznikol ROYAL CANIN®. Dnes využívame pokročilú veterinárnu vedu a dôkladné pozorovanie na identifikáciu najlepšie prispôsobených živín a vďaka našim viac ako 220+ individuálnym receptúram podporujeme zdravie každej mačky a psa. <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="541" style="border-collapse: collapse;width:406pt"><tbody><tr height="503" style="height:377.5pt"> <td height="503" class="xl65" width="541" style="height:377.5pt;width:406pt">Prínosy: Vitalita & zdravie mozgu / Podpora svalovej hmoty / Podpora kostí & kĺbov ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition: Od roku 1968 sa spoločnosť Royal Canin riadi presvedčením, že výživa zohráva kľúčovú úlohu v podpore zdravia a pohody mačiek a psov. Preto sme na základe preukázaných vedeckých poznatkov o výžive v spolupráci s profesionálnymi chovateľmi a odborníkmi vyvinuli produkty ROYAL CANIN®, ktoré poskytujú našu najlepšiu zdravú výživu pre mačky a psy so špecifickými zdravotnými potrebami. Podporte vášho psa veľkého plemena pri procese starnutia krmivom ROYAL CANIN® Mature Consult: ROYAL CANIN® Mature Consult je presne vyvážené, výživné krmivo špeciálne navrhnuté na podporu zdravia a pohody psov veľkých plemien v seniorskom veku. Vitalita & zdravie mozgu: Vek ovplyvňuje životné systémy psa v zrelom veku pri jeho vstupe do seniorských rokov, má vplyv na fyziologické funkcie, napríklad zdravie obličiek. Krmivo obsahuje špeciálne vyberané živiny, ktoré pomáhajú podporiť vitalitu u staršieho psa. Podpora svalstva: Špeciálne vyvážené krmivo navrhnuté na podporu udržania svalovej hmoty v seniorských rokoch u psa veľkého plemena. Podpora kostí & kĺbov: Diétne krmivo je navrhnuté s obsahom vysoko kvalitných živín na podporu a udržanie zdravia kostí a kĺbov vášho veľkého psa. Dôležité: Najvhodnejšiu diétu pre vášho psa a mačku si vyberte po konzultácii s veterinárnym lekárom. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie krmiva, najmä pri miešaní krmiva. Možnosť miešania krmiva: Aby mal každý pes na výber ROYAL CANIN® Mature Consult je dostupné tiež aj ako vlhké krmivo: mäkká paštéta. *Miešanie krmiva poskytuje psovi rôznorodosť konzistencií, pomáha stimulovať jeho apetít. Vlhké krmivo ponúka bohatšiu arómu a obsah vlhkosti pomáha udržať správnu hydratáciu psa, granulované krmivo je vhodnejšie na pomalé kŕmenie v menších dávkach a je lepšie na podporu dentálneho zdravia. *Dostupnosť produktu je potrebné overiť.</td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>

