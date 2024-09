PODROBNOSTI O PRODUKTE

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="537" style="border-collapse: collapse;width:403pt"><tbody><tr height="464" style="height:348.0pt"> <td height="464" class="xl67" width="537" style="height:348.0pt;width:403pt">Prínosy: Komplex na kĺby / Omega-3 / Znížený obsah kalórií ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition: Od roku 1968 sa spoločnosť Royal Canin riadi presvedčením, že výživa zohráva kľúčovú úlohu v podpore zdravia a pohody mačiek a psov. Preto sme na základe preukázaných vedeckých poznatkov o výžive v spolupráci s profesionálnymi chovateľmi a odborníkmi vyvinuli veterinárne diétne krmivá ROYAL CANIN®, ktoré poskytujú našu najlepšiu zdravú výživu pre mačky a psy so špecifickými zdravotnými potrebami. Podporte dobrú pohyblivosť svojho psa s ROYAL CANIN® Mobility Support: ROYAL CANIN® Mobility Support je presne vyvážené, výživné diétne krmivo špeciálne navrhnuté na podporu zdravia kĺbov vášho psa a dobrú pohyblivosť. Komplex na kĺby: Pomáha udržať zdravie kĺbov, diétne krmivo je špeciálne navrhnuté s extraktom zo slávky zelenoústej z Nového Zélandu. Omega-3: Diétne krmivo je obohatené o Omega-3 mastné kyseliny na udržanie zdravia kĺbov. Znížený obsah kalórií: Pri nadváhe sú kĺby psa vystavené záťaži. Toto diétne krmivo má znížený obsah kalórií pre udržanie ideálnej hmotnosti psa, čím v konečnom dôsledku podporuje zdravie kĺbov. Dôležité: Nakoľko produkt patrí do radu veterinárnych krmív ROYAL CANIN®Veterinary Range je dôležité, aby sa podával iba jedincom, ktorým to odporúča veterinárny lekár. Kŕmny prechod na nové diétne krmivo by mal prebiehať hladko a postupne po dobu 7-10 dní. Dodržiavajte správne dávkovanie krmiva. </td></tr></tbody></table>

