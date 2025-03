Dog Urinary Treats

Maškrty ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats sú vyvinuté odborníkmi na výživu psov a sú vhodné len pre dospelých psov. Tieto mäkké, chutné žuvacie maškrty nielenže dopĺňajú močový diétny plán vášho psa bez toho, aby zhoršovali jeho výsledky, ale sú aj odrazom premyslenej voľby, ktorá podporuje jeho pohodu. Maškrty ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats obsahujú optimalizovaný obsah minerálnych látok, takže sú vhodnou voľbou pre psov kŕmených špecializovaným krmivom na močové cesty. Dbajte na to, aby ste dodržiavali pokyny pre kŕmenie uvedené na obale a nekŕmte svojho psa viac ako odporúčaným počtom maškŕt za deň. Maškrty ROYAL CANIN® URINARY S/O Treats sú kompatibilné s nasledujúcimi krmivami URINARY z nášho špecializovaného radu ROYAL CANIN® VETERINARY, ktoré by ste mali vášmu domácemu zvieraťu podávať len na odporúčanie veterinárneho lekára: ROYAL CANIN® URINARY S/O ROYAL CANIN® URINARY S/O SMALL DOG ROYAL CANIN® URINARY S/O MODERATE CALORIE ROYAL CANIN® URINARY S/O AGEING 7+