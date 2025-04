VHN Dog CA Urinary S/O-Hypoallergenic Small

ROYAL CANIN® Urinary S/O + Hypoallergenic Small Dogs je kompletné diétne krmivo pre psy malých plemien. Diétne krmivo je špeciálne vytvorené na posilnenie funkcie močových ciest tým, že podporuje rozpúšťanie struvitových kameňov, na zníženie opakovanej tvorby struvitových kameňov a na manažment opakovanej tvorby kalcium oxalátovných (CaOx) kameňov. Receptúra je tiež vytvorená na zníženie intolerancie na živiny a zložky. Receptúra pomáha zrieďovať moč, čím znižuje riziko tvorby kryštálov, ktorá má za následok ochorenia močového ústrojenstva. Diétne krmivo je navrhnuté na zníženie relatívnej supersaturácie (RSS) iónov v moči, čo znižuje pravdepodobnosť tvorby kameňov. ROYAL CANIN® Urinary S/O + Hypoallergenic Small Dogs obsahuje vysoko stráviteľné hydrolyzované proteíny s nízkou molekulovou hmotnosťou na zabezpečenie hypoalergenicity krmiva. Vďaka kombinácii podporných živín pomáha receptúra tiež posilniť prirodzenú ochrannú bariérnu úlohu kože psa. Diétne krmivo sa tiež vyznačuje malou granulou, špeciálne navrhnutou pre malú čeľusť, ktorá uľahčuje uchopenie a rozhryzenie krmiva. Nakoľko diétne krmivo patrí do radu ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition je možné ho podávať iba na predpis veterinárneho lekára. Dodržiavajte návod na podávanie a odporúčané dávkovanie uvedené na obale.