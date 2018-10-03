Ako predstaviť psa deťom a ďalším členom rodiny
Zo začiatku si šteňa bude zvykať na nové prostredie. Obrazy, zvuky a pachy budú neznáme a možno mu chvíľu potrvá, kým si zvykne. Aj keď sa váš pes s vami už zblížil, predstavovanie rodine môže byť iné a mali by ste sa postarať, aby táto situácia bola pre vaše šteňa pokojná a príjemná.
Predstavujeme šteňa členom rodiny
Spôsob, ako šteňa reaguje na nových ľudí, sa môže líšiť v závislosti od plemena a prostredia, v ktorom bolo šteňa vychované. Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť, aby bolo predstavovanie čo najmenej stresujúce:
Predstavujte nových ľudí jedného po druhom: stretnúť veľa nových ľudí naraz môže byť pre šteňa príliš náročné. Preto je vhodné predstaviť mu vždy len jednu novú osobu, aby sa cítilo príjemnejšie.
Nechajte šteňa, aby k vám prišlo samo: nepristupujte k šteňaťu príliš rýchlo ani si ho medzi sebou nepodávajte. Mohlo by mu to spôsobiť paniku. Členovia rodiny by si mali pokojne sadnúť a nechať šteňa, aby k nim prišlo samo.
Hovorte pokojne: uistite sa, že vaši rodinní príslušníci dokážu svoje vzrušenie udržať pod kontrolou a budú používať pokojný tón, aby vytvorili pokojné a bezpečné prostredie, čo vášmu šteniatku pomôže, aby sa cítilo viac v pohode.
Nesiahajte po maškrtách: nedávajte šteňaťu maškrty ako odmenu za interakciu s novými ľuďmi. Niektoré psy si jedlo vezmú, aj keď cítia strach. To znamená, že hoci nadviažu kontakt, celková skúsenosť nebude dobrá pre ich emocionálnu pohodu.
Neuponáhľajte to: uistite sa, že šteňaťu dáte čas spoznať každú novú osobu. Ak má dobré skúsenosti s týmto úvodným zoznamovaním doma, pomôže mu to pri stretnutiach s novými ľuďmi mimo domova.
Všímajte si reč tela psa: je dôležité venovať zvýšenú pozornosť príznakom úzkosti u šteňaťa, napríklad vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo stiahnutý chvost medzi nohami. V takej situácii vezmite šteňa z miestnosti a doprajte mu chvíľku osamote, aby toho naň nebolo veľa.
Predstavenie šteňaťa deťom
V záujme zaistenia pohody šteňaťa je dôležité, aby si vaše deti uvedomili, že s novým zvieratkom musia zaobchádzať veľmi opatrne. Takisto by ste ich mali naučiť, aby nechali šteňatám priestor na odpočinok a spánok, keď to potrebujú, a aby ich počas odpočinku nerušili.
Rovnako ako u starších členov vašej rodiny by si deti pri prvom stretnutí mali sadnúť a nechať šteňa samo prísť. Je dôležité, aby ste dohliadali na akúkoľvek interakciu medzi deťmi a šteňatami, aby sa zaistilo, že sa hrajú jemne a nezaobchádza sa s nimi príliš hrubo.
Ak vo svojej domácnosti nemáte deti, je dobré zoznámiť šteňa s inými deťmi, ktoré poznáte. Ak šteňa nie je odmalička v kontakte s malými deťmi a stretne sa s nimi až neskôr, môže to spôsobiť úzkosť.
Predstavenie šteňaťa rodine je postupný proces a je dôležité postupovať podľa potrieb šteňaťa. Predstavovanie šteňaťa novým ľuďom je skvelý spôsob, ako zabezpečiť, aby bolo v dospelosti sebaisté a pripravené na nové stretnutia a prostredia.
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