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Ako predstaviť psa deťom a ďalším členom rodiny

Zo začiatku si šteňa bude zvykať na svoj nový domov a mali by ste sa posnažiť, aby bol tento prechod čo najplynulejší. Existuje niekoľko dôležitých krokov, ako sa správne predstaviť šteňa jeho novej rodine.
Young Samoyed dog walking towards outstretched hands in a garden

Zo začiatku si šteňa bude zvykať na nové prostredie. Obrazy, zvuky a pachy budú neznáme a možno mu chvíľu potrvá, kým si zvykne. Aj keď sa váš pes s vami už zblížil, predstavovanie rodine môže byť iné a mali by ste sa postarať, aby táto situácia bola pre vaše šteňa pokojná a príjemná.

Predstavujeme šteňa členom rodiny

Spôsob, ako šteňa reaguje na nových ľudí, sa môže líšiť v závislosti od plemena a prostredia, v ktorom bolo šteňa vychované. Existuje niekoľko jednoduchých krokov, ktoré môžete urobiť, aby bolo predstavovanie čo najmenej stresujúce:

Predstavujte nových ľudí jedného po druhom: stretnúť veľa nových ľudí naraz môže byť pre šteňa príliš náročné. Preto je vhodné predstaviť mu vždy len jednu novú osobu, aby sa cítilo príjemnejšie.

Nechajte šteňa, aby k vám prišlo samo: nepristupujte k šteňaťu príliš rýchlo ani si ho medzi sebou nepodávajte. Mohlo by mu to spôsobiť paniku. Členovia rodiny by si mali pokojne sadnúť a nechať šteňa, aby k nim prišlo samo.

Hovorte pokojne: uistite sa, že vaši rodinní príslušníci dokážu svoje vzrušenie udržať pod kontrolou a budú používať pokojný tón, aby vytvorili pokojné a bezpečné prostredie, čo vášmu šteniatku pomôže, aby sa cítilo viac v pohode.

Nesiahajte po maškrtách: nedávajte šteňaťu maškrty ako odmenu za interakciu s novými ľuďmi. Niektoré psy si jedlo vezmú, aj keď cítia strach. To znamená, že hoci nadviažu kontakt, celková skúsenosť nebude dobrá pre ich emocionálnu pohodu.

Neuponáhľajte to: uistite sa, že šteňaťu dáte čas spoznať každú novú osobu. Ak má dobré skúsenosti s týmto úvodným zoznamovaním doma, pomôže mu to pri stretnutiach s novými ľuďmi mimo domova.

Všímajte si reč tela psa: je dôležité venovať zvýšenú pozornosť príznakom úzkosti u šteňaťa, napríklad vyhýbanie sa očnému kontaktu alebo stiahnutý chvost medzi nohami. V takej situácii vezmite šteňa z miestnosti a doprajte mu chvíľku osamote, aby toho naň nebolo veľa.

Adult Beagle sitting down on a bed offering a paw to a child while father supervises.

Predstavenie šteňaťa deťom

V záujme zaistenia pohody šteňaťa je dôležité, aby si vaše deti uvedomili, že s novým zvieratkom musia zaobchádzať veľmi opatrne. Takisto by ste ich mali naučiť, aby nechali šteňatám priestor na odpočinok a spánok, keď to potrebujú, a aby ich počas odpočinku nerušili.

Rovnako ako u starších členov vašej rodiny by si deti pri prvom stretnutí mali sadnúť a nechať šteňa samo prísť. Je dôležité, aby ste dohliadali na akúkoľvek interakciu medzi deťmi a šteňatami, aby sa zaistilo, že sa hrajú jemne a nezaobchádza sa s nimi príliš hrubo.

Ak vo svojej domácnosti nemáte deti, je dobré zoznámiť šteňa s inými deťmi, ktoré poznáte. Ak šteňa nie je odmalička v kontakte s malými deťmi a stretne sa s nimi až neskôr, môže to spôsobiť úzkosť.

Predstavenie šteňaťa rodine je postupný proces a je dôležité postupovať podľa potrieb šteňaťa. Predstavovanie šteňaťa novým ľuďom je skvelý spôsob, ako zabezpečiť, aby bolo v dospelosti sebaisté a pripravené na nové stretnutia a prostredia.

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