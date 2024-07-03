Zdravá hmotnosť sa nemeria iba na váhe
Váženie psa nie je jediný spôsob, ako si overiť, či má nadváhu. Ak chcete zistiť, či má váš pes zdravú hmotnosť, môžete sa opýtať veterinára na spôsob použitia hodnotenia telesnej kondície (BCS – Body Conditioning Score).
Čo je to hodnotenie telesnej kondície psa?
Veterinári používajú hodnotenie telesnej kondície (Body Conditioning Score – BCS) ako pomôcku na určenie toho, či má pes nadváhu alebo má nedostatočnú hmotnosť. Pomocou tohto hodnotenia sa posudzuje, či pes vyzerá a pôsobí zdravo. Samotná kontrola hmotnosti totiž nehovorí o tom, či zvieratko má zdravú formu.
Pri hodnotení telesnej kondície sa používa 9-bodový systém, v ktorom hodnota 1 znamená vyziabnuté zvieratko a hodnota 9 znamená vážnu obezitu. Kľúčové faktory hodnotené v rámci tohto ukazovateľa sú rebrá, pás a brucho psa. Ideálnu formu psa pritom označuje hodnotenie 5. To znamená, že pes má správne proporcie, ak sa jeho rebrá dajú ľahko nahmatať, jeho pás je viditeľný zhora a jeho brucho pri pohľade zboku plynule prechádza do hrudného koša.
Váš veterinár vám môže ukázať, ako používať tabuľku hodnotenia telesnej kondície. Je tiež dôležité chodiť so psom pravidelne na prehliadku k veterinárovi, aby vám pomáhal dlhodobo sledovať formu vášho psa.
Ako zistím, či môj pes má nadváhu?
Je dôležité od začiatku kontrolovať hmotnosť a tvar vášho šteňaťa a pravidelne ho sledovať, aby ste mali istotu, že sa z neho vyvinie zdravý dospelý jedinec. Ak nemáte váhu prispôsobenej veľkosti (napríklad detskú váhu), jednoducho odvážte svoje šteňa tak, že odvážite seba so šťeňaťom v náručí na bežnej váhe a potom odvážite len seba a svoju hmotnosť odpočítate. Okrem hmotnosti je jednoduché všimnúť si aj niekoľko detailov, keď zvieratko hladíte.Po prvé by ste mali byť schopní ľahko cítiť jeho rebrá, keď ho masírujte končekmi prstov. Potom si položte niekoľko otázok: Vidím jasne vymedzený pás, keď sa pozerám na šteňa zhora? Je jeho bruško pri pohľade zboku akoby zastrčené za hrudným košom? Ak nie, vaše šteňa má možno nadváhu.
Pri najbližšej návšteve sa poraďte so svojím veterinárom, aby ste sa dozvedeli o hodnotení telesnej kondície a najlepších spôsoboch posúdenia tvaru šteňaťa. Čím lepšie si zvyknete kontrolovať hmotnosť a tvar šteňaťa od samého začiatku, tým ľahšie si všimnete zmeny, ktoré si vyžadujú pozornosť profesionála.
Je zásadné určiť, či pes má alebo nemá nadváhu, a podľa toho konať. Pes s nadváhou je totiž ohrozený vyšším rizikom vážnych chorôb ovplyvňujúcich jeho život. Patria medzi ne cukrovka, rakovina, osteoartróza a ďalšie.
Za nadváhu sa u psa považuje hmotnosť o 15 % až 20 % vyššia ako jeho ideálna hmotnosť a za obézneho sa pes považuje pri hmotnosti vyššej ako 30 %, než je jeho ideálna hmotnosť. Hmotnosť psa je však ľahké podceniť. Najlepší spôsob, ako skontrolovať, či nepriberá príliš, je preto uplatniť 3-krokový prístup, pri ktorom sa posudzuje jeho vzhľad, pocit a hmotnosť.
- Pozrite sa na jeho správanie a formu. Je niekedy letargický alebo sa ľahko unaví? Prevísa jeho žalúdok alebo jasne vidíte jeho pás a jeho brucho akoby sa zastrkávalo do hrudného koša?
- Prehmatajte jeho rebrá. Cítite ich len vtedy, keď vyviniete väčší tlak?
- Odvážte svojho psa. Pravidelným vážením môžete sledovať akýkoľvek prírastok hmotnosti. Veterinár vám môže povedať ideálnu hmotnosť na základe aktuálnej hmotnosti psa a posúdenia jeho hodnotenia telesnej kondície.
Ako môžete svojmu psovi s nadváhou pomôcť s chudnutím
Skvelou správou je, že u psov s nadváhou aj u obéznych psov viete túto nadmernú hmotnosť riešiť. A ak psa dostanete späť na jeho optimálnu hmotnosť, zvýšite mu kvalitu života. Ukázalo sa tiež, že psy so zdravou hmotnosťou žijú dlhšie ako psy s obezitou.
Nadváhu spôsobuje konzumácia väčšieho objemu kalórií, ako sa spotrebuje. Dôležitými oblasťami, ktoré je potrebné vyriešiť, sú teda strava a pohyb psa. Opýtajte sa veterinára na stravu určenú pre psy s nadváhou. Ak by ste iba zmenšili veľkosti jedál psa, mohlo by to viesť k výživovým nedostatkom alebo k prosíkaniu o jedlo. Nezabudnite dodržiavať určenú veľkosť porcie na balení a vyhnite sa podávaniu maškŕt navyše. Prípadne si odložte časť granúl z dennej porcie, ktoré môžete používať ako odmeny.
Pravidelná fyzická aktivita je pre celkovú duševnú pohodu psa nevyhnutná. Pomáha mu tiež chudnúť a udržiavať si zdravú formu. Na správnu úroveň a typ cvičenia pre svojho psa sa opýtajte veterinára a rozsah cvičenia zvyšujte len podľa jeho pokynov.
Porozprávajte sa s veterinárom
Ak máte akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa hmotnosti alebo formy vášho psa, vždy je najlepšie sa porozprávať s veterinárom. Ten vám rád pomôže a dokáže určiť, či váš pes má, alebo nemá nadváhu. Poradí vám, čo môžete robiť, aby schudol, alebo ako môžete predchádzať priberaniu.
Rovnako je dôležité porozprávať sa s veterinárom predtým, ako urobíte akékoľvek zmeny v strave, modeloch cvičenia alebo pohybu alebo životnom štýle svojho psa. Alebo pred inými rozhodnutiami, ktoré by mohli ovplyvniť jeho zdravie.
Keďže žiadne dva psy nie sú rovnaké, veterinár vám môže poskytnúť rady prispôsobené vášmu psovi jednotlivo. Budú vychádzať nielen z jeho plemena, veku či pohlavia, ale aj z takých faktorov, ako sú existujúci zdravotný stav a to, či bol kastrovaný.