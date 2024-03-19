ยึดมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
ในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา โรยัล คานินให้ความสำคัญกับคุณภาพทางโภชนาการและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหัวใจของการดำเนินงานของเราทั่วโลก การใส่ใจในรายละเอียดที่เล็กที่สุดแบบนี้ช่วยให้เราส่งมอบโภชนาการที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง
กระบวนการด้านอาหารและความปลอดภัยของโรยัล คานิน
กระบวนการผลิตมาตรฐานระดับเหรียญทองของเรารับรองว่าโรยัล คานินจะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยทั่วโลก
กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบทั่วโลก
ผู้เชี่ยวชาญการจัดซื้อของเราใช้กระบวนการคัดสรรและจัดซื้อวัตถุดิบเดียวกันทั่วโลก วิธีนี้ทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีมาตรฐานทางโภชนาการสูงระดับเดียวกัน
โลจิสติกส์
ซัพพลายเออร์ของเราหลายรายเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนาน เรามีการตรวจสอบคุณภาพซัพพลายเออร์ทั้งหมดของเราในเชิงลึกเป็นประจำ เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่เราใช้ในโรงงานทั่วโลกมีคุณภาพตรงตามข้อกำหนดทุกประการ
การทดสอบอย่างต่อเนื่อง
ทุกครั้งก่อนส่งสินค้าสู่ศูนย์สินค้าทั่วโลกมีการตรวจสอบการจัดส่งด้วยห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ทันสมัย ห้องปฏิบัติการเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เช่น สารพิษจากเชื้อรา และการเกิดออกซิเดชัน
คุณภาพคงที่
พนักงานในหน่วยผลิตอาหารกว่า 1,800 คนทั่วโลกปฏิบัติตามกระบวนการผลิตที่เคร่งครัดไม่ต่างกันเพื่อรับประกันว่าคุณภาพจะไม่เปลี่ยนแปลง
ตรวจสอบอย่างเป็นระบบ
ในขั้นตอนของกระบวนการผลิต เรามีหลักการในการควบคุมคุณภาพที่แตกต่างกันสิบข้อ เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของเรา นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของเราทั่วโลกยังทำการตรวจวิเคราะห์ประมาณ 500,000 ครั้งในทุกๆ ปี
พันธมิตรผู้กระจายสินค้า
ผู้จัดจำหน่ายของเราทั้งหมดต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการขนส่งของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน เราจึงตรวจสอบสภาพคลังสินค้าและการขนส่งเป็นประจำ
รับประกันคุณภาพ
ขั้นตอนที่เข้มงวดเหล่านี้รับประกันคุณภาพสูงสุด รวมถึงความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของเรา
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
เราเลือกวัตถุดิบต่างๆ โดยคำนึงถึงปริมาณสารอาหารและคุณประโยชน์ต่อสุขภาพที่วัตถุดิบนั้นมอบให้กับสัตว์เลี้ยง ดังนั้น เราจึงใช้เนื้อสัตว์และปลาแบบเดียวกับที่มนุษย์กินเท่านั้น เราทุ่มเทความพยายามทั้งหมดในการจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ที่อยู่ใกล้กับศูนย์การผลิตของเรา ซึ่งเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น ทั้งยังได้วัตถุดิบที่สดใหม่และเป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย
การเลือกซัพพลายเออร์ที่เข้มงวด
เราใช้เกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มงวดเพื่อค้นหาซัพพลายเออร์ที่สามารถช่วยเรารักษามาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยที่ดีที่สุดของเรา ส่วนหนึ่งของการรักษามาตรฐาน เราดำเนินการตรวจสอบเพื่อระบุคุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพการผลิต สืบทวนแหล่งที่มาได้ และค้ำจุนได้
ส่วนผสมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์
วัตถุดิบที่รับเข้ามาทั้ง 100% ผ่านการวิเคราะห์ และมีการเก็บรักษาตัวอย่างแต่ละรายการนานสองปี วิธีนี้ทำให้มั่นใจว่าเราสามารถติดตามวัตถุดิบทุกชนิดย้อนกลับจนถึงแหล่งที่มา และตลอดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์