โรยัล คานิน ปรารถนาที่จะปรับปรุงชีวิตของสัตว์เลี้ยง และให้ความสำคัญกับ ความต้องการของแมวและสุนัขเป็นอันดับแรก (cats and dogs’ needs first) เพื่อให้พวกเขามีสุขภาพที่ดี โดยเราให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการตามปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับ เราจึงสามารถคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในทุกๆ สูตรอาหารที่เราพัฒนา พร้อมๆ ไปกับการนำเสนอโภชนาการคุณภาพสูง มีคุณประโยชน์ และปลอดภัยให้แก่สัตว์เลี้ยง แต่หนทางสู่ความยั่งยืนของเราก็ยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น เรายังมุ่งมั่นเพิ่มพูนประโยชน์อันเกิดกับสัตว์เลี้ยง ผู้คน และโลกใบนี้ ผ่านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบต่อสังคม อย่างไม่หยุดยั้ง