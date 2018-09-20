​10 loại thực phẩm độc hại mà bạn không nên cho chó ăn

Nhiều người nuôi chó đều biết rằng sô cô la có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho chó. Tuy nhiên, có một số loại thức ăn phổ biến có thể ở trong nhà bạn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho thú cưng. Có thể có những đồ dùng và thức ăn khác trong gia đình mà bạn không nên cho chó, vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ thú y trước khi cho chó ăn bất cứ thứ gì ngoài thức ăn thông thường của chúng.

Chất ngọt nhân tạo

Xylitol là một chất làm ngọt nhân tạo có trong kẹo cao su, bơ đậu phộng không đường, kem đánh răng và các sản phẩm khác và có nguồn gốc từ cây gỗ cứng. Tiêu thụ quá nhiều xylitol có thể gây chướng bụng, đầy hơi và tiêu chảy ở người – nhưng đối với chó, xylitol là chất độc. Bạn phải để các sản phẩm có chứa xylitol tránh xa nơi chú chó có thể ăn chúng, thậm chí là vô tình.

Rượu

Không giống như ở người, thận của chó không thể xử lý rượu một cách hiệu quả, điều này có thể gây ra các vấn đề y tế cho chúng. Nước ngọt, sạch luôn là tốt nhất cho chó của bạn.

Bơ

Không phải là thịt của quả bơ, mà là phần hột, vỏ và lá có thể gây hại cho chó. Chúng chứa một chất gọi là persin, gây nôn mửa và tiêu chảy.

Cafein

Mặc dù cafein không độc đối với chó, nhưng nó có tác dụng tương tự đối với chó như con người. Vì chó nhạy cảm hơn với những tác động này, nên chúng có thể thấy rất khó chịu và không thoải mái. Nếu chú chó của bạn tiêu thụ dù chỉ một lượng nhỏ cafein, chúng có thể trở nên hiếu động thái quá hoặc bắt đầu run.

Sô cô la

Có nhiều tài liệu cho rằng sô cô la rất độc đối với chó. Điều này là do sô cô la có chứa theobromine, một chất kích thích làm gián đoạn quá trình trao đổi chất của chó. Sô cô la đen và sô cô la nướng có hàm lượng theobromine đặc biệt cao nên càng nguy hiểm hơn cho chó. Tùy thuộc vào lượng chúng đã tiêu thụ, một chú chó có thể bị đau bụng, các vấn đề về tim, co giật hoặc thậm chí tử vong.