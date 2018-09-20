10 loại thực phẩm độc hại mà bạn không nên cho chó ăn
Nhiều người nuôi chó đều biết rằng sô cô la có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho chó. Tuy nhiên, có một số loại thức ăn phổ biến có thể ở trong nhà bạn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng cho thú cưng. Có thể có những đồ dùng và thức ăn khác trong gia đình mà bạn không nên cho chó, vì vậy hãy hỏi ý kiến bác sĩ thú y trước khi cho chó ăn bất cứ thứ gì ngoài thức ăn thông thường của chúng.
Chất ngọt nhân tạo
Xylitol là một chất làm ngọt nhân tạo có trong kẹo cao su, bơ đậu phộng không đường, kem đánh răng và các sản phẩm khác và có nguồn gốc từ cây gỗ cứng. Tiêu thụ quá nhiều xylitol có thể gây chướng bụng, đầy hơi và tiêu chảy ở người – nhưng đối với chó, xylitol là chất độc. Bạn phải để các sản phẩm có chứa xylitol tránh xa nơi chú chó có thể ăn chúng, thậm chí là vô tình.
Rượu
Không giống như ở người, thận của chó không thể xử lý rượu một cách hiệu quả, điều này có thể gây ra các vấn đề y tế cho chúng. Nước ngọt, sạch luôn là tốt nhất cho chó của bạn.
Bơ
Không phải là thịt của quả bơ, mà là phần hột, vỏ và lá có thể gây hại cho chó. Chúng chứa một chất gọi là persin, gây nôn mửa và tiêu chảy.
Cafein
Mặc dù cafein không độc đối với chó, nhưng nó có tác dụng tương tự đối với chó như con người. Vì chó nhạy cảm hơn với những tác động này, nên chúng có thể thấy rất khó chịu và không thoải mái. Nếu chú chó của bạn tiêu thụ dù chỉ một lượng nhỏ cafein, chúng có thể trở nên hiếu động thái quá hoặc bắt đầu run.
Sô cô la
Có nhiều tài liệu cho rằng sô cô la rất độc đối với chó. Điều này là do sô cô la có chứa theobromine, một chất kích thích làm gián đoạn quá trình trao đổi chất của chó. Sô cô la đen và sô cô la nướng có hàm lượng theobromine đặc biệt cao nên càng nguy hiểm hơn cho chó. Tùy thuộc vào lượng chúng đã tiêu thụ, một chú chó có thể bị đau bụng, các vấn đề về tim, co giật hoặc thậm chí tử vong.
Thức ăn chiên và nhiều chất béo
Thức ăn chiên và nhiều chất béo có thể không tốt cho người, tương tự như vậy, loại thức ăn này cũng không tốt cho chó. Thức ăn giàu chất béo có thể khiến chó bị rối loạn dạ dày và cũng có thể góp phần gây viêm tụy ở một số con chó. Thêm vào đó, việc tiêu thụ thường xuyên những loại thức ăn này có thể dẫn đến béo phì và các vấn đề sức khỏe liên quan.
Tỏi và hành tây
Nhiều người thường xuyên cho hành và tỏi vào món ăn, nhưng những nguyên liệu thường dùng này lại độc hại với chó. Bất kể là đã nấu chín hay vẫn sống, tỏi và hành tây đều có thể gây hại tới các tế bào hồng cầu và có thể dẫn đến chứng thiếu máu nếu chó ăn vào.
Nho tươi và nho khô
Loại trái cây này tốt cho sức khỏe con người nhưng lại độc hại với chó. Nho tươi và nho khô có ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của chó và có thể dẫn đến suy thận cấp và đột ngột.
Các loại hạt
Mặc dù đây có vẻ là loại thức ăn khỏe mạnh, nhưng hãy tránh cho chó ăn các loại hạt. Kích thước của các loại hạt tiềm ẩn nguy cơ gây hóc nghẹn và vì có hàm lượng chất béo cao nên loại thức ăn này có thể gây đau bụng cho thú cưng của bạn. Đặc biệt, người ta đã chứng minh được rằng hạt mắc ca rất độc đối với chó. Mặc dù không có xu hướng dẫn đến tử vong, nhưng hạt mắc ca có thể khiến chó không thể đi lại, nôn mửa, ngủ lịm và run rẩy.
Sữa, kem và phô mai
Khi chó phát triển đến tuổi trưởng thành, khả năng tiêu hóa các sản phẩm từ sữa của chó giảm do thiếu các enzyme đảm nhiệm việc này. Vì thế, khi ăn sữa, kem hoặc phô mai, chó có thể biểu hiện các dấu hiệu của chứng không nạp lactose, chẳng hạn như nôn, tiêu chảy, và đau bụng.
Nếu cho rằng chú chó của bạn đã ăn phải thức ăn không phù hợp, thì việc quan trọng nhất phải làm là tham khảo bác sỹ thú y ngay lập tức. Bạn cũng nên cất các loại thức ăn độc hại này cách xa tầm với của chó để chú thú cưng của bạn chỉ ăn những loại thức ăn tốt nhất.
