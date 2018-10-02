Giải thích về chế độ dinh dưỡng cho chó con

Trong những giai đoạn đầu đời, nhu cầu dinh dưỡng của chú chó rất khác biệt so với nhu cầu của một chú chó trưởng thành, khỏe mạnh. Thức ăn phù hợp sẽ cung cấp cho chó con mọi thứ cần thiết để phát triển hiệu quả ở những thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển và bạn không cần phải cung cấp cho chó bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.

Chế độ dinh dưỡng cho chó con một tháng tuổi

Ở độ tuổi này, chó con cần được hỗ trợ đắc lực để tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Từ 4 đến 12 tuần tuổi, chó con bước vào giai đoạn “lỗ hổng miễn dịch”, trong đó sự bảo vệ mà chó con nhận được từ sữa mẹ bắt đầu suy yếu nhưng khả năng hình thành hệ miễn dịch mạnh mẽ của bản thân mèo con vẫn chưa phát triển đầy đủ. Chế độ dinh dưỡng cho chó con trong giai đoạn này nên cung cấp các hoạt chất hỗ trợ tăng trưởng tự nhiên như vitamin E và vitamin B. Các chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như mannan oligosaccharide, sẽ góp phần hỗ trợ sự phát triển của các “lợi khuẩn” trong hệ tiêu hóa (thường vẫn non nớt) của chó con.

Chó con hai tháng tuổi và chế độ dinh dưỡng

Khi chó con đạt hai tháng tuổi, bạn nên tập trung hỗ trợ sự phát triển cấu trúc xương của chó con. Trong giai đoạn này, chó con cần canxi và photpho với những lượng được điều chỉnh cẩn thận để hỗ trợ phát triển khung xương hiệu quả. Đây là tiền đề thiết yếu cho sức khỏe tổng thể của chú chó và đặc biệt quan trọng đối với các giống chó kích thước lớn, có bộ xương phải nâng đỡ lượng lớn cơ bắp và mô cơ thể.

Chế độ dinh dưỡng ở giai đoạn bốn tháng tuổi

Ở giai đoạn này, bộ xương của chó con vẫn đang phát triển nên chế độ ăn uống của chó vẫn cần có sự cân bằng dinh dưỡng hợp lý giữa canxi và photpho. Chó con hấp thụ canxi một cách thụ động (cơ thể chó con không điều tiết được lượng canxi nạp vào), do đó, chó con dưới sáu tháng tuổi không thể tự bảo vệ mình khỏi việc hấp thụ quá nhiều. Việc hấp thụ quá nhiều canxi có thể dẫn đến một số tình trạng dị dạng xương, vì vậy, hãy tuân thủ các hướng dẫn được khuyến nghị: 0,5 g canxi mỗi ngày trên mỗi kg trọng lượng cơ thể.