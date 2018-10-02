Giải thích về chế độ dinh dưỡng cho chó con
Trong những giai đoạn đầu đời, nhu cầu dinh dưỡng của chú chó rất khác biệt so với nhu cầu của một chú chó trưởng thành, khỏe mạnh. Thức ăn phù hợp sẽ cung cấp cho chó con mọi thứ cần thiết để phát triển hiệu quả ở những thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển và bạn không cần phải cung cấp cho chó bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào.
Chế độ dinh dưỡng cho chó con một tháng tuổi
Ở độ tuổi này, chó con cần được hỗ trợ đắc lực để tăng cường sức đề kháng tự nhiên. Từ 4 đến 12 tuần tuổi, chó con bước vào giai đoạn “lỗ hổng miễn dịch”, trong đó sự bảo vệ mà chó con nhận được từ sữa mẹ bắt đầu suy yếu nhưng khả năng hình thành hệ miễn dịch mạnh mẽ của bản thân mèo con vẫn chưa phát triển đầy đủ. Chế độ dinh dưỡng cho chó con trong giai đoạn này nên cung cấp các hoạt chất hỗ trợ tăng trưởng tự nhiên như vitamin E và vitamin B. Các chất dinh dưỡng khác, chẳng hạn như mannan oligosaccharide, sẽ góp phần hỗ trợ sự phát triển của các “lợi khuẩn” trong hệ tiêu hóa (thường vẫn non nớt) của chó con.
Chó con hai tháng tuổi và chế độ dinh dưỡng
Khi chó con đạt hai tháng tuổi, bạn nên tập trung hỗ trợ sự phát triển cấu trúc xương của chó con. Trong giai đoạn này, chó con cần canxi và photpho với những lượng được điều chỉnh cẩn thận để hỗ trợ phát triển khung xương hiệu quả. Đây là tiền đề thiết yếu cho sức khỏe tổng thể của chú chó và đặc biệt quan trọng đối với các giống chó kích thước lớn, có bộ xương phải nâng đỡ lượng lớn cơ bắp và mô cơ thể.
Chế độ dinh dưỡng ở giai đoạn bốn tháng tuổi
Ở giai đoạn này, bộ xương của chó con vẫn đang phát triển nên chế độ ăn uống của chó vẫn cần có sự cân bằng dinh dưỡng hợp lý giữa canxi và photpho. Chó con hấp thụ canxi một cách thụ động (cơ thể chó con không điều tiết được lượng canxi nạp vào), do đó, chó con dưới sáu tháng tuổi không thể tự bảo vệ mình khỏi việc hấp thụ quá nhiều. Việc hấp thụ quá nhiều canxi có thể dẫn đến một số tình trạng dị dạng xương, vì vậy, hãy tuân thủ các hướng dẫn được khuyến nghị: 0,5 g canxi mỗi ngày trên mỗi kg trọng lượng cơ thể.
Chó con và chế độ dinh dưỡng lúc bảy tháng tuổi
Tới thời điểm này, chó con sẽ bắt đầu phát triển khối lượng cơ thể, nên nhu cầu dinh dưỡng của chó con lúc này là protein. Tuy nhiên, cần phải bổ sung đúng loại – tức là protein chất lượng cao và dễ tiêu hóa để cơ thể dễ dàng hấp thu và “tái sử dụng” các axit amin, qua đó phát triển các mô cơ thể và kháng thể khỏe mạnh.
Tỷ lệ protein so với calo trong chế độ ăn uống dành cho chó con phải cao hơn cho chó trưởng thành vì chó con đang phát triển nhanh. Nếu không có protein, sức đề kháng tự nhiên của chó con sẽ bị giảm sút, da và lông kém cũng như chậm phát triển. Hãy chú ý đến khẩu phần của chó con để đảm bảo chó không bị thừa cân trong giai đoạn rất quan trọng này.
Chế độ dinh dưỡng cho chó con 10 tháng tuổi
Khi đến 10 tháng tuổi, những chú chó giống cực nhỏ và nhỏ sẽ tiệm cận giai đoạn trưởng thành, trong khi đó các giống chó lớn hơn vẫn cách giai đoạn trưởng thành một khoảng thời gian nữa. Ở thời điểm này, mọi chú chó con đều cần hỗ trợ dinh dưỡng cho khớp xương, đặc biệt là các giống chó lớn và khổng lồ, vì cơ bắp của chó sẽ lớn lên và đè nặng lên khung xương. Glucosamine và chondroitin là hai chất dinh dưỡng quan trọng, giúp nuôi dưỡng sụn và hoạt dịch hỗ trợ hoạt động bình thường của khớp. Nếu không có những chất này, những chú chó con đang phát triển có thể bị các vấn đề về xương khớp trong cuộc sống sau này.
Chó trưởng thành và chế độ dinh dưỡng
Khi trưởng thành, chú chó của bạn sẽ cần chế độ ăn uống được cân bằng cẩn thận để tránh tăng cân. Theo ước tính, hơn một phần tư tổng số chó trưởng thành bị béo phì và tình trạng này có thể gây áp lực quá lớn lên xương, khớp và các cơ quan, do đó làm giảm chất lượng sống của chó. Nếu trong suốt những tháng đầu đời quan trọng trước đó, bạn đã cho chó con ăn loại thức ăn phù hợp, cân bằng dinh dưỡng, đồng thời tuân theo lượng thức ăn khuyến nghị thì khi đạt đến tuổi trưởng thành, chú chó sẽ có cuộc sống khỏe mạnh và vui vẻ.
Nếu bạn không chắc chắn về cách cho ăn tốt nhất giúp đảm bảo cung cấp cho chó con chế độ dinh dưỡng tốt nhất xét về độ tuổi và nếp sống của chú chó, hãy trao đổi với bác sỹ thú y để nhận được lời khuyên.
Chế độ dinh dưỡng phù hợp dành cho chó con
Nhiều công thức giúp hình thành sức đề kháng tự nhiên, hỗ trợ tăng trưởng khỏe mạnh và phát triển hệ tiêu hóa.
