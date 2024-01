Impressum

Diensteanbieter, Medieninhaber und Herausgeber der Webseiten unter : www.royalcanin.com/at & www.shop.royalcanin.at/

ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG

Habsburgerring 2

50674 Köln

Deutschland

Ust-ID-Nr.: DE 122649000

Handelsregister: Amtsgericht Köln A 12403

Unternehmensgegenstand: Handel mit Waren aller Art

Persönlich haftende Gesellschafterin:

ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH

Habsburgerring 2

50674 Köln

Deutschland

Handelsregister: Amtsgericht Köln B 14789

Vertretungsberechtigte Geschäftsführer: Geanina Babiceanu, Sandra Manolescu und Isabelle Burckle

Mitgliedschaften bei Wirtschaftskammerorganisationen: Mitglied der Industrie- und Handelskammer zu Köln

Anwendbare Rechtsvorschriften und Zugang dazu: Gewerbeordnung

Zuständige Aufsichtsbehörde bzw. Gewerbebehörde: Stadt Köln, Gewerbeamt Köln, Willy-Brandt-Platz 3, 50679 Köln, Deutschland

Angaben zur Online-Streitbeilegung: Verbraucher haben die Möglichkeit, allfällige Beschwerden an die Online-Streitbeilegungsplattform der EU zu richten (abrufbar unter http://ec.europa.eu/odr) oder an die oben angegebene E-Mail-Adresse/Adresse richten. Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streit-beilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Vertragspartner der im Online Shop unter www.royalcanin.com/at abgeschlossenen Kaufverträge:

Royal Canin Österreich GmbH

Handelskai 92

Rivergate/Gate 1/OG 11

1200 Wien

Kontaktdaten: Tel.: 01/8791669-0; E-Mail: [email protected]

Unternehmensgegenstand: Handel mit Waren aller Art

Firmenbuchnummer: FN 218710h

Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien

UID-Nummer: ATU 53450901

Mitgliedschaften bei Wirtschaftskammerorganisationen: Wirtschaftskammer Österreich (WKO)