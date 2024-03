Teilnahmebedingungen für die Aktion „Akzeptanzgarantie“ von ROYAL CANIN

1. Zeitraum und Veranstalter

Die Aktion „Akzeptanzgarantie“ läuft vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024. ROYAL CANIN behält sich vor, die Aktion über das genannte Datum hinaus zu verlängern.

Veranstalter der Aktion ist die ROYAL CANIN Tiernahrung GmbH & Co. KG, Habsburgerring 2, 50674 Köln („ROYAL CANIN“).

2. Wer kann teilnehmen?

Teilnahmeberechtigt sind alle Endverbraucher, die das Futter zu nicht gewerblichen Zwecken verwenden, mindestens 18 Jahre alt sind und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder Schweiz haben. ROYAL CANIN Professional-Kunden wie zum Beispiel Züchter und Veterinäre mit eigener Kundennummer sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Mitarbeiter von Unternehmen der Mars-Gruppe sowie ihre Familienangehörigen sind ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen.

3. Wie kann man teilnehmen?

Sollte Ihr Hund oder Ihre Katze ein ROYAL CANIN Produkt nicht fressen, können Sie die Akzeptanzgarantie ganz einfach in Anspruch nehmen:

Rufen Sie die Aktions-Website www.royalcanin.com/de/about-us/acceptance-guarantee für Deutschland, www.royalcanin.com/at/about-us/acceptance-guarantee für Österreich und www.royalcanin.com/ch/about-us/acceptance-guarantee für die Schweiz auf

Geben sie dort Ihren Namen, Ihre Adressdaten, die Bankverbindung ein und laden Sie dort den Kaufbeleg sowie ein Foto der angebrochenen Ware hoch

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der Ware darf nicht überschritten sein (Eingabedatum gilt)

ROYAL CANIN erstattet Ihnen den Kaufpreis per Überweisung auf die angegebene Kontoverbindung

Im Aktionszeitraum bis 31. Dezember 2024 ist eine Teilnahme pro Haushalt möglich.

Ein Haushalt definiert sich über die Übereinstimmung von:

Familienname und postalischer Anschrift

Familienname und E-Mail-Adresse

Bankkontoverbindung

Für Datenverluste, insbesondere im Wege der Datenübertragung, und andere technische Defekte übernimmt ROYAL CANIN keine Haftung.

Es kann mit einer üblichen Testmenge teilgenommen werden. Dabei handelt es sich um maximal einen Sack einer Trockennahrung oder 2 x 12 Dosen bzw. 48 Frischebeutel einer Feuchtnahrung. Sollten Sie ein INDIVIDUALIS Produkt erworben haben, kann eine Monats-ration erstattet werden. Etwaige Versandkosten für den Onlinekauf der teilnehmenden ROYAL CANIN Produkte werden nicht erstattet. Sollten die Teilnahmebedingungen nicht erfüllt sein, erfolgt die Erstattung nicht.

ROYAL CANIN behält sich das Recht vor, Personen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich bei der Teilnahme an der Aktion unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder in sonstiger Weise versuchen, sich oder Dritten durch Manipulation Vorteile zu verschaffen, von der Teilnahme auszuschließen. In diesen Fällen kommt es zur Verweigerung der Rückerstattung des Kaufpreises.

4. Haftung

ROYAL CANIN haftet nur bei Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von ROYAL CANIN. Darüber hinaus haftet ROYAL CANIN auch bei einfacher Fahrlässigkeit, einschließlich einfacher Fahrlässigkeit der Vertreter und Erfüllungsgehilfen, für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der betreffenden Aktion erst ermöglicht und auf deren Erfüllung der Teilnehmer daher regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Soweit ROYAL CANIN keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung jedoch auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Von den voranstehenden Haftungsausschlüssen und -beschränkungen unberührt bleiben Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie Ansprüche des Teilnehmers nach zwingenden gesetzlichen Haftungsregelungen. Sie gelten außerdem nicht, soweit ROYAL CANIN einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder aus der Übernahme einer Garantie haftet.

5. Information über die Datenverarbeitung

Personenbezogene Daten der Teilnehmer (Vor- und Nachname, Anschrift und E-Mail-Adresse) werden von dem Veranstalter nur unter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen und zur Bereitstellung, Durchführung und Abwicklung der Gewinnspielaktion (einschließlich Missbrauchskontrolle) gespeichert, verarbeitet und genutzt und nur dann an die beauftragten Kooperationspartner übermittelt, wenn dies für die Durchführung der Aktion erforderlich ist. Die Erhebung der personenbezogenen Daten ist für die Teilnahme an der Gewinnspielaktion erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO bzw. das berechtigte Interesse des Veranstalters nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO, den Missbrauch der Gewinnspielaktion zu verhindern.

Soweit es zur Abwicklung der Aktion notwendig ist (z.B. bei Rückfragen wegen eines unvollständig ausgefüllten Formulars) kann ROYAL CANIN oder einer der mit der Aktion beauftragten Kooperationspartner Sie per E-Mail kontaktieren. Die Verarbeitung erfolgt hier im Rahmen des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO (Vertragserfüllung).

Zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Personen haben wir ein formelles Verfahren für Anträge auf individuelle Daten eingeführt. Bitte reichen Sie Ihren Antrag über dieses Webformular ein, damit Ihr Anliegen bearbeitet werden kann. Das Antragsformular wird Ihnen zunächst auf Englisch angezeigt, dies können Sie am oberen Bildrand auf Deutsch ändern.

Wir nehmen den Schutz Ihrer Privatsphäre sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten mit größter Sorgfalt. Wie wir mit Ihren Daten umgehen und welche Rechte Sie bezüglich der von uns gespeicherten personenbezogenen Daten haben, können Sie in unserer Datenschutzerklärung unter den folgenden Links nachlesen:

für Deutschland: https://www.mars.com/privacy-policy-germany

für Österreich: https://www.mars.com/privacy-policy-austria

für die Schweiz: https://www.mars.com/privacy-policy-switzerland

Unter der folgenden E-Mail-Adresse können Sie den Datenschutzbeauftragten der ROYAL CANIN

Tiernahrung GmbH & Co. KG erreichen: [email protected]

Mit der Teilnahme an dieser Aktion stimmen Sie den Datenschutzbestimmungen zu.

4. Schlussbestimmungen

Anwendbares Recht ist für Teilnehmer mit Wohnsitz:

in Österreich: österreichisches Recht,

in der deutschsprachigen Schweiz: Schweizer Recht, und

in Deutschland: deutsches Recht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wir weisen darauf hin, dass wir nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen und hierzu auch nicht verpflichtet sind.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam sein oder sollte eine Regelungslücke bestehen, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.