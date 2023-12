1. Das ABC der Kätzchenentwicklung

Während des ersten Jahres Ihres Kätzchens wird es mehrere Wachstumsphasen durchlaufen. Und bei jeder gibt es sowohl körperliche als auch kognitive Veränderungen. Wenn Sie erkennen, in welchem Stadium sich Ihr Kätzchen befindet, können Sie es beim Wachstum unterstützen.

Studien haben gezeigt, dass, wenn es um Ihre Katze geht, eine gute Gesundheit im Kätzchenalter beginnt - sie bildet eine solide Grundlage für die zukünftige Gesundheit. Wenn sich Ihr Kätzchen von einem neugeborenen Kätzchen zu einer ausgewachsenen Katze entwickelt, ändern sich ihre Ernährungsbedürfnisse. Wenn Sie wissen, was sie für eine optimale Gesundheit in jeder Wachstumsphase benötigen, können Sie sicherstellen, dass Sie Ihrer Katze alles geben, was sie benötigt, um sich optimal zu entwickeln.

Ein Kätzchen großzuziehen ist an sich nicht schwer. Aber wenn Sie wie die Mehrheit der neuen Tierhalter*innen (oder zukünftigen Tierhalter*innen) sind, haben Sie sicher Fragen. Vielleicht fragen Sie sich, wie sich Ihr Kätzchen monatlich entwickelt, wie man ein Kätzchen trainiert (ja, es ist möglich!), oder sogar, wie schnell Ihr Kätzchen wächst - Spickzettel: Es hängt von seiner Rasse ab - und wann Ihr Kätzchen als heranwachsende oder ausgewachsene Katze gilt. Unser Leitfaden enthält alle wichtigen Informationen, die Sie benötigen, um sicher zu stellen, dass Sie ein gesundes Kätzchen großziehen.