Wenn Kätzchen alle Impfungen erhalten haben und etwa 6 Monate alt sind, können Sie damit beginnen, sie mit der Außenwelt vertraut zu machen. Ein schrittweiser Ansatz ist am besten. Bis Ihr Kätzchen sich in seiner neuen Umgebung sicher fühlt, ist es am besten, wenn Sie den Freigang begleiten. Wenn es sich sicher fühlt, wird es sich weiter vorwagen. Kater zieht es in der Regel weiter weg, während Kätzinnen näher an ihrem Zuhause bleiben. In dieser Phase ist es wichtig, als Tierhalter konsequent und diszipliniert vorzugehen.