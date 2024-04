Einige Tierkliniken sind speziell auf die Bedürfnisse von Katzen abgestimmt und bieten gesonderte Operationszeiten oder Wartebereiche. Informieren Sie sich, ob Ihr Tierarzt darüber verfügt oder auf Katzen spezialisiert ist. Es ist auch empfehlenswert, den Tierarzt zum Beispiel im Rahmen eines Beratungstermins kennenzulernen. So können Sie vorab einschätzen, ob Sie sich wohl mit ihm fühlen.



Wenn Sie sich für einen Tierarzt entschieden haben, bewahren Sie seine Notfallnummer an einem Ort auf, an dem Ihre Familie sie leicht finden kann.