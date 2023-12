Kätzchen benutzen häufig ihre Krallen, um ihr Revier zu markieren. Um Kratzschäden an Möbeln zu vermeiden, sollte Ihrer Katze ein Kratzbaum zur Verfügung stehen, mit dem Sie ihr natürliches Verhalten ausleben und gleichzeitig ihre Krallen schräfen kann. So sollte das Kürzen der Krallen durch Sie nicht notwendig sein. Sollte es dennoch notwendig sein, seien Sie besonders behutsam, damit das Kürzen der Krallen für Ihr Kätzchen völlig schmerzfrei abläuft. Lassen Sie sich vorher von Ihrem Tierarzt zeigen, wie Sie am besten vorgehen.

Suchen Sie sich einen bequemen Sitzplatz, und nehmen Sie Ihr Kätzchen auf den Schoß. Halten Sie die Pfoten Ihres Kätzchens vorsichtig fest, und kürzen Sie ihre Krallen mit einer speziellen Nagelschere für Katzen. Achten Sie unbedingt darauf, nur die weiße Spitze der Kralle abzuschneiden. Halten Sie ausreichend Abstand zum "Kralleninnenleben" an der Wurzel. Dies erkennen Sie beispielsweise an der leichten rosa Färbung. Wenn Sie zu nah am durchbluteten Anfang der Kralle schneiden, besteht die Gefahr, dass Sie die Katze verletzen und es zu bluten beginnt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wann und wie Sie die Krallen Ihres Kätzchens schneiden können, sprechen Sie mit Ihrem Tierarzt.