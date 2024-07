Die Haut einer Katze ist das größte Organ ihres Körpers und eines der wichtigsten, wenn es darum geht, sie vor Infektionen, Parasiten oder Reizstoffen zu schützen. Sie kann auch von Schuppen befallen sein.

Wie entstehen Schuppen bei Katzen?

Schuppen entstehen, wenn die für den Fettfilm der Haut verantwortlichen Drüsen in der Haut Ihrer Katze – die Talgdrüsen – beginnen, übermäßig viel Talg zu produzieren. Dieser Talg pflegt und schützt die Haut. In zu großen Mengen kann er jedoch die Haut Ihrer Katze reizen, was zu Schuppenbildung und stärkerem Abschuppen der Haut als normal führen kann.

An weißen Punkten in ihrem Fell, die sich auf Ihrer Kleidung oder Schlafstelle wiederfinden können, erkennen Sie, dass Sie unter Schuppen leidet. Ihre Haut sieht dann trocken aus und ist möglicherweise entzündet. Sie werden auch bemerken, dass sie sich häufiger als normal putzt oder kratzt. Möglicherweise werden Sie auch unregelmäßige kahle Stellen oder allgemeinen Haarausfall feststellen.

Wodurch werden Schuppen bei Katzen verursacht?

Wenn Ihre Katze Schuppen hat, kann dies verschiedene Ursachen haben. Schuppenbildung ist eines der Symptome von Ringelflechte – einer Pilzinfektion, bei der Sporen durch einen Biss oder Kratzer in die Haut Ihrer Katze eindringen und die äußerste Hautschicht angreifen. Neben Schuppen können unregelmäßige oder ringförmige Flecken von Haarausfall oder auch dünnes oder sprödes Haar sowie rötliche Hautflecken auftreten. Diese hoch ansteckende Krankheit kann zwar behandelt werden, es ist jedoch wichtig, dass Sie Ihren Tierarzt aufsuchen, sobald Sie Symptome bemerken.

Auch die Ernährung Ihrer Katze kann Ursache für eine Schuppenbildung sein, wenn dem Futter bestimmte Nährstoffe fehlen, die für das gesunde Funktionieren ihrer Haut unerlässlich sind. Für den Hautzellenerneuerungsprozess sind bis zu 30 % der täglichen Proteinzufuhr Ihrer Katze nötig. Daher sollte jedes Futter hochwertige, leicht verdauliche Proteine enthalten, die von ihrem Körper leicht aufgenommen werden können.

Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren tragen zur allgemeinen Gesundheit der Haut bei. Da sie vom Körper Ihrer Katze nicht selbst produziert werden können, sollten sie fester Bestandteil ihrer Ernährung sein. Bestimmte Vitamine wie Vitamin A sind ebenfalls für die Hautgesundheit förderlich, regulieren das Zellwachstum und die Talgproduktion.

Die Lebensgewohnheiten der Katze sind ein weiterer Faktor, der die Entstehung von Schuppen bei Ihrer Katze beeinflussen kann. Ist ihre Umgebung zu warm, kann die Haut austrocknen und eine Talgüberproduktion ausgelöst werden, was zu Schuppenbildung führt. Dies stellt zusammen mit übermäßiger Fellpflege, die ebenfalls Hautprobleme verursachen kann, ein verbreitetes Problem für Wohnungskatzen dar. Wenn Sie Ihre Katze regelmäßig waschen, können andere Produkte als Katzenshampoo die Haut reizen. Die Haut von Katzenht einen anderen pH Wert als die von Menschen, daher sind für uns entwickelte Reinigungsprodukte ungeeignet.