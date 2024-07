Es ist ganz natürlich, dass man möchte, dass das Fell der Katze immer gesund und glänzend aussieht, weshalb es umso schmerzlicher sein kann, wenn sie unter Haarausfall leidet. Während ein gewisser Haarausfall völlig natürlich ist, kann zu viel Haarausfall ein Signal dafür sein, dass Ihre Katze ein ernsthafteres Problem hat.

Haarausfall bei Katzen durch Ringelflechte

Die Ringelflechte ist eine der häufigsten Ursachen für Haarausfall bei Katzen. Diese Pilzinfektion ist hoch ansteckend und tritt häufig bei Kätzchen oder Katzen auf, die in Gruppen leben. Der Verursacher ist eine Pilzspore, Microsporum Canis, die von einem kontaminierten Tier oder einer kontaminierten Umgebung stammen kann und über mehrere Monate ansteckend bleibt.

Die Spore dringt durch Bisse, Kratzer oder Läsionen in die Haut Ihrer Katze ein, und die Infektion beginnt sich in der äußersten Hautschicht und ihren Haarfollikeln zu entwickeln. Wenn Ihre Katze Hautschäden in einem Bereich hat, den sie für die Pflege nur schwer erreichen kann, z. B. im Gesicht, besteht für sie ein höheres Risiko, dass sie eine Ringelflechte bekommt. Es besteht auch ein höheres Risiko, dass sich die Infektion festsetzt, wenn das Immunsystem Ihrer Katze geschwächt ist, z. B. durch Krankheit oder medikamentöse Behandlung.

Die Symptome von Ringelflechte können bei Katzen sehr unterschiedlich sein, aber es ist wahrscheinlich, dass Sie Haarausfall in unregelmäßigen oder kreisförmigen Flecken sowie rötliche Flecken der Haut bemerken, die schuppig sein können. Ihre Haare können auch leicht brechen oder abnormal aussehen.

Ringelflechte kann behandelt und beseitigt werden, obwohl es mehrere Phasen der Behandlung der Infektion gibt, wobei alle verbleibenden Sporen zerstört und die Umgebung Ihrer Katze gründlich desinfiziert werden muss. Ringelflechte kann auch zu Hause für Menschen hoch ansteckend sein. Wenn Sie also Anzeichen bei Ihrer Katze bemerken, sollten Sie so schnell wie möglich einen Tierarzt aufsuchen, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern.