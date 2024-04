Die Royal Canin Foundation

Katzen und Hunde haben einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen. Mit ihrer Wärme, ihrer Zutraulichkeit und ihrem Wesen bringen sie Freude in unser Leben. Doch das ist nicht alles. Sie helfen uns auch, die Welt und ihre vielen Herausforderungen zu bewältigen. Man denke nur an Blindenhunde, Therapiekatzen und Hunde, die Krebs erschnüffeln.