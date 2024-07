Wann wird aus meinem Kätzchen eine Katze?

Von den ersten Tagen seines Lebens an wird sich Ihr Kätzchen in rasantem Tempo entwickeln. Aber ab wann wird aus ihm eigentlich eine Katze und welche Entwicklungsstufen durchläuft es bis dahin?

Das Leben einer Katze

In den ersten Monaten wächst Ihr Kätzchen sehr schnell und wird von seiner Mutter und dem Rest des Wurfs sozialisiert. Seine Gewichtszunahme ist während dieser Zeit beachtlich. Ab einem Alter von ungefähr vier oder fünf Monaten legt Ihr Kätzchen 100 g pro Woche an Gewicht zu. Sie fangen dann auch an, weniger zu schlafen und mehr zu spielen.

Die Entwicklungsstufen Ihres Kätzchens auf dem Weg zur Katze

Ab einem Alter von einer Woche wird Ihr Kätzchen seine Augen öffnen und ab dann noch zielstrebiger an den Zitzen seiner Mutter saugen. Es wird zudem 10 g bis 30 g pro Tag zunehmen. Das tägliche Wiegen ist wichtig, um seine Gesundheit im Blick zu haben. Mit zwei Wochen kommen seine Milchzähne durch und es macht seine ersten Stehversuche.

Nach einem Monat wird Ihr Kätzchen aktiv spielen – dies trägt zu seiner Sozialisierung bei und ist sehr wichtig, wenn es zu einer erwachsenen Katze heranwächst. Sie können beginnen, es mit ernährungsphysiologisch geeignetem festem Futter von der Muttermilch zu entwöhnen. Nach Ablauf von zwei Monaten sollten die Entwöhnung beendet sein und das Kätzchen in Bezug auf seine Ernährung völlig unabhängig von seiner Mutter sein.