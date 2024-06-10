Im Laufe des Lebens Ihrer Katze werden Sie feststellen, dass sie zahlreiche Änderungen in Bezug auf Verhalten, Körperbau und Ernährungsbedarf durchläuft. Die ersten Monate im Leben eines Kätzchens sind entscheidend, da es die Welt um sich herum kennenlernt und zu einer gesunden erwachsenen Katze heranwachsen soll. Wenn Sie verstehen, worauf es in diesen Phasen ankommt, können Sie Ihr Bestes tun, um ihm das zu geben, was es braucht, und um ihm den optimalsten Start ins Leben zu ermöglichen.

Erste Lebenswoche Ihres Kätzchens

Sobald Ihr Kätzchen geboren ist, fängt es an zu säugen – in den ersten drei Lebenstagen entwickelt jedes Kätzchen eine Vorliebe für eine bestimmte Zitze, an der es von der Mutter gesäugt wird. Diese bleibt während der gesamten Zeit, in der es gesäugt wird, die bevorzugte. Das Säugen in den frühen Tagen ist sehr wichtig, da Kätzchen die Vormilch (sog. Kolostrum) aufnehmen, eine besondere Milch, die dem Kätzchen beim Aufbau des Immunschutzes hilft.

Mit fünf Tagen öffnet es die Augen und nach etwa einer Woche fällt die Nabelschnur ab. Es legt täglich zwischen 10 g und 30 g an Gewicht zu. Daher ist es wichtig, es täglich zu wiegen und das Verhalten seiner Mutter zu beobachten, falls diese es am Säugen hindert.

Zweite Lebenswoche Ihres Kätzchens

Ihr Kätzchen wird bis dahin seine ersten Versuche unternommen haben, sich auf den Beinchen zu halten, aber auch 90 % seiner Zeit mit Schlafen verbringen, da sein Körper schnell wächst. Seine ersten Milchzähne werden durchkommen – 26 an der Zahl – und diese werden erst ab einem Alter von etwa fünf bis sieben Monaten durch erwachsene Zähne ersetzt.

Ein vier Wochen altes Kätzchen

Inzwischen wird Ihr Kätzchen aktiv spielen und herumlaufen und anfangen, Kontakt zu seinen Geschwistern zu knüpfen. Es wird anfangen, Interesse am festen Futter seiner Mutter zu zeigen, sodass Sie beginnen können, seine nur auf Milch basierende Ernährung auf eine nun passende umzustellen. Dies sollte schrittweise mit einer angefeuchteten Trockenfutterkrokette erfolgen – die entweder in heißem Wasser oder in Milch eingelegt wurde – damit es sie leicht kauen und verdauen kann.