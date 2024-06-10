5 wichtige Phasen beim Wachstum Ihres Kätzchens
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Im Laufe des Lebens Ihrer Katze werden Sie feststellen, dass sie zahlreiche Änderungen in Bezug auf Verhalten, Körperbau und Ernährungsbedarf durchläuft. Die ersten Monate im Leben eines Kätzchens sind entscheidend, da es die Welt um sich herum kennenlernt und zu einer gesunden erwachsenen Katze heranwachsen soll. Wenn Sie verstehen, worauf es in diesen Phasen ankommt, können Sie Ihr Bestes tun, um ihm das zu geben, was es braucht, und um ihm den optimalsten Start ins Leben zu ermöglichen.
Erste Lebenswoche Ihres Kätzchens
Sobald Ihr Kätzchen geboren ist, fängt es an zu säugen – in den ersten drei Lebenstagen entwickelt jedes Kätzchen eine Vorliebe für eine bestimmte Zitze, an der es von der Mutter gesäugt wird. Diese bleibt während der gesamten Zeit, in der es gesäugt wird, die bevorzugte. Das Säugen in den frühen Tagen ist sehr wichtig, da Kätzchen die Vormilch (sog. Kolostrum) aufnehmen, eine besondere Milch, die dem Kätzchen beim Aufbau des Immunschutzes hilft.
Mit fünf Tagen öffnet es die Augen und nach etwa einer Woche fällt die Nabelschnur ab. Es legt täglich zwischen 10 g und 30 g an Gewicht zu. Daher ist es wichtig, es täglich zu wiegen und das Verhalten seiner Mutter zu beobachten, falls diese es am Säugen hindert.
Zweite Lebenswoche Ihres Kätzchens
Ihr Kätzchen wird bis dahin seine ersten Versuche unternommen haben, sich auf den Beinchen zu halten, aber auch 90 % seiner Zeit mit Schlafen verbringen, da sein Körper schnell wächst. Seine ersten Milchzähne werden durchkommen – 26 an der Zahl – und diese werden erst ab einem Alter von etwa fünf bis sieben Monaten durch erwachsene Zähne ersetzt.
Ein vier Wochen altes Kätzchen
Inzwischen wird Ihr Kätzchen aktiv spielen und herumlaufen und anfangen, Kontakt zu seinen Geschwistern zu knüpfen. Es wird anfangen, Interesse am festen Futter seiner Mutter zu zeigen, sodass Sie beginnen können, seine nur auf Milch basierende Ernährung auf eine nun passende umzustellen. Dies sollte schrittweise mit einer angefeuchteten Trockenfutterkrokette erfolgen – die entweder in heißem Wasser oder in Milch eingelegt wurde – damit es sie leicht kauen und verdauen kann.
Acht Wochen im Leben Ihres Kätzchens
Im Alter von zwei Monaten sollten die Welpen das Säugen bei der Mutter eingestellt haben und ihren Bedarf überwiegend über das Beifutter decken. Sie können ihn auf eine ernährungsphysiologisch geeignete, energiereiche Nahrung umstellen, die die richtige Konsistenz und Grösse aufweist. Gehen Sie dabei Schritt für Schritt vor, um die Verdauung nicht zu überfordern. Sie sollten an dieser Stelle auch mit Ihrem Tierarzt über Impfungen sprechen.
Ihr Kätzchen mit 12 Wochen
Alle Ihre Kätzchen werden jetzt sehr schnell wachsen. Obwohl ihr Energiebedarf gesunken ist, benötigen sie immer noch dreimal so viel Energie wie eine ausgewachsene Katze, um ihre intensivste Gewichtszunahmeperiode mit vier bis fünf Monaten zu beginnen, in denen sie um 100 g pro Woche zunehmen werden. Ihre Schlafgewohnheiten ähneln eher denen einer ausgewachsenen Katze – zwischen 13 und 16 Stunden pro Tag – und ihr Verhalten ist vollständig sozialisiert, sodass sie mit dem Rest des Wurfs und Ihnen spielen können.
Nach 12 bis 15 Monaten wird Ihr Kätzchen eine ausgewachsene Katze und erreicht ihre volle Größe. Indem Sie sich über die verschiedenen frühen Entwicklungsstadien mit ihren spezifischen Bedürfnissen informieren, können Sie am besten dafür sorgen, dass die Welpen gesund und glücklich aufwachsen.
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