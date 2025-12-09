TIER AN ERSTER STELLE PHILOSOPHIE
Katzen und Hunde stehen im Mittelpunkt
EINZIGARTIGE BEDÜRFNISSE
Trotz vieler Gemeinsamkeiten unterscheiden sich Hunde deutlich voneinander. Sie haben unterschiedliche Fellstrukturen, verschiedene Kieferformen und verarbeiten Nahrung sowie Energie auf individuelle Weise.
Deshalb entwickelt Royal Canin Rezepturen, die präzise auf die spezifischen Bedürfnisse von Hunden abgestimmt sind – basierend auf Rasse, Größe, Lebensphase und gesundheitlichen Anforderungen.
Hinter jeder besonderen Fähigkeit stehen individuelle Bedürfnisse
Maßgeschneiderte Ernährung für einzigartige Bedürfnisse
Das Verständnis für die einzigartigen Gesundheitsbedürfnisse von Katzen und Hunden ermöglicht es ROYAL CANIN®, über 350 maßgeschneiderte Ernährungsprofile anzubieten, die auf die Bedürfnisse von Tieren unterschiedlichen Alters, Rassen, Größen, Lebensstilen und Gesundheitszuständen zugeschnitten sind.
Unsere Ernährungsphilosophie
Royal Canin ist seit über 50 Jahren führend in der wissenschaftsgeleiteten Ernährung. Unser Ernährungsansatz basiert seit dem ersten Tag auf wissenschaftlichen Fakten und wird ständig durch Forschungen von Tierärzten, Ernährungswissenschaftlern und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt erweitert.