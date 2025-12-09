Bei Royal Canin wissen wir, dass Katzen und Hunde weit mehr sind als nur Haustiere. Deshalb entwickeln wir wissenschaftlich fundierte Rezepturen, die präzise auf ihre jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt sind – damit sie in jeder Lebensphase optimal versorgt sind, ganz gleich wie individuell diese Bedürfnisse ausfallen.