Wie viel sollte ein gesundes Kätzchen wiegen? Alles, was du wissen musst

Im Alter von einem Monat sind die Kätzchen bereit für die Entwöhnung. Die Entwöhnung ist eine Zeit mit hohem Energiebedarf. Führe Nass- oder Feuchtfutter für Kätzchen ein, das mit Milch oder Wasser gemischt ist. Erhöhe in den nächsten Wochen allmählich die Menge an fester Nahrung und reduziere die Menge an Milch oder Wasser. Füttere mindestens vier bis fünf Mahlzeiten am Tag. Trotz ihrer spielerischen Aktivität schlafen Kätzchen sehr viel – bis zu 22 Stunden am Tag während der Entwöhnungsphase. Wenn du also viele Nickerchen siehst, gibt es keinen Grund zur Sorge.