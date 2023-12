Ultra Light Gravy

PRODUKTDETAILS

Es ist wichtig, dass Katzen ein ihrem Alter und ihrer Rasse entsprechendes, optimales Gewicht haben – doch das kann sich manchmal als schwierig erweisen. Glücklicherweise muss nicht zwingend die Futtermenge reduziert werden, um das Gewicht einer Katze zu kontrollieren, solange das Futter auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das Nassfutter ROYAL CANIN Ultra Light in Soße hilft, die Kalorienaufnahme von Katzen bei gleicher Futtermenge um bis zu 19 % zu reduzieren, um so die Gewichtszunahme zu begrenzen und ein gesundes Gewicht aufrechtzuerhalten. Das Futter ist zudem mit L-Carnitin angereichert, um einen gesunden Stoffwechsel anzuregen und zu unterstützen. ROYAL CANIN Ultra Light in Soße hat einen besonders hohen Proteingehalt, wodurch der Erhalt der Muskelmasse unterstützt wird. Gleichzeitig ist das Katzenfutter kalorienreduziert – was letztlich helfen kann, den Körper der Katze schlank und gesund zu erhalten. Zusätzlich tragen die Nährstoffe in diesem Katzenfutter zum Erhalt der Harnwegsfunktion der Katze bei. Um den individuellen Vorlieben verschiedener Katzen gerecht zu werden, ist ROYAL CANIN Ultra Light auch als Trockenfutter in Form von knusprigen Kroketten erhältlich. Wenn Sie eine gemischte Fütterung von Trocken- und Nassfutter in Betracht ziehen, befolgen Sie einfach unsere Fütterungsempfehlungen. So stellen Sie sicher, dass Ihre Katze die richtige Menge an Nass- und Trockenfutter erhält.

