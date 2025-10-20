ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zum Ausgleich unzureichender Verdauung. Leichtverdauliche Ernährung. Es wird empfohlen, vor der Verwendung den Rat eines Tierarztes einzuholen. GASTROINTESTINAL HIGH FIBRE Trockennahrung zunächst bis zu zwölf Wochen füttern, bei chronischer Insuffizienz der Bauchspeicheldrüse lebenslang.