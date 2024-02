Royal Canin heeft vastgesteld dat sommige discounters/opruimingswinkels in België die geen deel uitmaken van haar distributienetwerk, productiepartijen "Urinary S/O Dog Loaf 410 gr" en "GI Low-fat Dog Loaf 410 gr" verkochten die niet door Royal Canin op de markt werden gebracht omdat ze niet voldoen aan de kwaliteits- en voedselveiligheidsnormen.

Onze prioriteit is en blijft de gezondheid en het welzijn van honden en katten. Daarom vragen wij uit veiligheids- en voorzorgoverwegingen alle consumenten van deze winkels om te controleren of zij de betreffende partijen "Urinary S/O Dog Loaf 410 gr" en "GI Low-fat Dog Loaf 410 gr" hebben gekocht.



Deze partijen zijn verpakt in 12 blikken en voorzien van het batchnummer 306A9STD10 of 306B9STD10. Op elk blik van 410 g staat het nummer:

06-02-25, FR45273002 RUL (houdbaarheidsdatum: 6 februari 2025) of

07-02-25, FR45273002 RUL (houdbaarheidsdatum: 7 februari 2025).

Betrokken winkels:

Green Destock Srl, Avenue Henri Conscience 189, 1140 Evere

Box Delivery, Vennen 9, 2200 Herentals

't Hamsterke, Cicindriastraat 5, 3800 Sint-Truiden

Brico Couillet, Avenue de Philippeville 223, 6001 Marcinelle

BC Souss Bazar, Rue de la Montagne 36, 6000 Charleroi

Loods 3, Noordlaan 5, 9630 Zwalm

Loods 3, Avelgemstraat 100E, 8550 Zwevegem





In geval van consumptie van niet-conforme partijen door de hond en signalen van ziekte (braken, lusteloosheid, koorts, diarree), raden wij de eigenaar van de hond aan het dier zo snel mogelijk door een dierenarts te laten onderzoeken en vervolgens contact op te nemen met de Royal Canin consumentenservice.

Ons Consumer Care team staat volledig ter beschikking van hondeneigenaars en onze partners voor bijkomende vragen want onze prioriteit is de gezondheid en het welzijn van honden en katten in alle omstandigheden.



Contact: Royal Canin Consumer Care +32 (0) 71468331



Hoogachtend,



Esther Uijen

Algemeen Directeur Royal Canin Benelux