Kunnen honden COVID-19 detecteren?

Als honden in staat zijn COVID-19 accuraat te testen, zullen ze goed van pas komen op luchthavens bij de vraag of het veilig is een specifieke bezoeker tot een land toe te laten. Vliegmaatschappijen als Emirates Airlines en Lebanon Airlines maken al enige tijd gebruik van honden op het vliegveld, terwijl ook Finland en Frankrijk (in de regio Corsica) met deze testen begonnen zijn.



Terwijl deze testen lopen, lijkt het oorspronkelijk onderzoek positieve resultaten op te leveren. Gehoopt wordt dat deze honden kunnen worden ingezet bij het testen van een breed publiek om iedereen te beschermen en een sleutelrol te spelen in de vermindering van de verspreidingvan het virus.

*Pirrone, F. and Albertini, M., 2017. Olfactory detection of cancer by trained sniffer dogs: A systematic review of the literature. Journal of Veterinary Behavior, 19, pp.105-117.



**Grandjean et al., 2020. Detection dogs as a help in the detection of COVID-19 Can the dog alert on COVID-19 positive persons by sniffing axillary sweat samples ? Proof-of-concept study.