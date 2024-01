Blue Monday? Je kat helpt je erdoorheen!

Mens-katrelatie; we duiken in de geschiedenis

Waarom is een kat zo’n ideale metgezel?

Wat geef jij je kat hiervoor terug?

Een leven lang gelukkig met je kat

Al eeuwenlang vormen katten een unieke band met mensen. Hun aanwezigheid heeft wetenschappelijk een positieve uitwerking op onze gemoedstoestand.De connectie tussen mensen en katten is geen recent fenomeen. Katten zijn al sinds mensenheugenis in ons leven. In het oude Egypte waren ze bijvoorbeeld het symbool van veiligheid en in Europa beschermen ze ons al eeuwen tegen ongedierte zoals ratten en muizen. Katten staan altijd aan onze zijde.Zijn het hun schattige capriolen of wollige lieve pootjes die katten zo vertederend maken? Dat niet alleen! Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het gezelschap van een kat echt een positieve uitwerking heeft op onze gemoedstoestand. Wij zetten een aantal redenen voor je op een rij waarom jouw kat je door deze Blue Monday heen helpt.Katten staan bekend om hun relaxte voorkomen. Wist je dat als je je kat aait het hormoon oxytocine bij jou als eigenaar vrijkomt, ook wel het liefdeshormoon genoemd? Dit hormoon verlaagt stress en vermindert angstgevoelens. Denk maar eens aan het moment dat je thuiskomt na een hectische dag op je werk; even tijd doorbrengen met je kat en het lukt je vaak beter om te kunnen ontspannen.Katten kunnen heel vermakelijk zijn. Zeker kittens en jonge katten kunnen de gekste capriolen uithalen: op onzichtbare vliegjes jagen of gekke bokkensprongen maken. Zelfs op de meest deprimerende dag van het jaar weet jouw kat nog een lach op je gezicht te toveren. Met alle onzekerheden die het leven met zich meebrengt weet je één ding zeker: je kat is dol op je en zorgt dat je je beter voelt!Je kat oordeelt nooit. Zolang jij je kat een veilige omgeving biedt, zal je kat dol op je zijn. Of je nu in je oude joggingbroek en met ongewassen haar op de zetel zit of niet; ze kruipt graag bij je. De aanwezigheid van je kat vermindert het eenzaamheidsgevoel.Ongelofelijk hoeveel je kat voor jou doet. Daarom geef jij jouw kat op jouw beurt natuurlijk de juiste zorg, evenwichtige voedingen en volop liefde. Ben jij een verantwoorde katteneigenaar?Als je goed voor je kat wil zorgen, begint dat met haar een gezonde voeding te geven. Je kat is volledig afhankelijk van wat jij haar voorschotelt. Als dat een kwalitatief goede voeding is, die past bij haar voedingsbehoefte, help je haar optimaal gezond te houden.Je kat kan niet praten en pijn laat ze niet snel zien. Daarom is het belangrijk om haar minimaal 1 keer per jaar te laten controleren door de dierenarts en haar jaarlijks haar vaccinaties te geven.Katten moeten hun natuurlijke instincten kunnen uiten. Dus dagelijks een jaagspelletje doen wordt gewaardeerd, net als een flinke krabpaal waar ze geoorloofd haar nagels in mag zetten. Vergeet niet een slaapplek voor haar te creëren, ligplekjes op hoogte en andere plekken waar je kat zich terug kan trekken. Zorg daarnaast voor een schone kattenbak! Deze plaats je op een rustige plek, niet in de buurt van eten of drinken. Heb je meerdere katten? Hou dan het volgende aan: aantal katten + 1 kattenbak.Of je nu blij en uitgelaten bent of even in een dip zit, je kat is er als trouwe metgezel. Iets om even bij stil te staan op Blue Monday. De geschiedenis en wetenschap wijzen het uit: met een kat ben je gelukkiger.Voel je je op deze Blue Monday dus een beetje down, geef je kat liefdevolle aandacht, speel met haar en heb een fijne tijd samen!