Brokjes zoeken De eenvoudigste versie van een hondenspelletje is zoeken. Honden hebben een supergoede neus, dus elke hond kan dit. Je kan het altijd en overal doen met je hond en alles wat je nodig hebt, zijn de brokjes van jouw hond. Gebruik een deel van de dagelijkse portie, zodat je hond niet méér brokjes eet dan hij nodig heeft. Verstop de brokjes in huis of strooi ze in het gras. Zorg ervoor dat je heel simpel begint, zodat je hond het spelletje snapt voordat je het moeilijker maakt.

Lege verpakkingen Honden kunnen veel plezier beleven aan lege verpakkingen, zoals een lege kartonnen verpakking of een plastic fles. Als je materiaal gebruikt dat je hond kapot kan maken of kan inslikken, zorg dan dat je dit enkel geeft als je er zelf bij bent. Zodra je hond een speeltje kapotmaakt, waardoor het gevaarlijk wordt vanwege inslikgevaar of scherpe delen, ruil je het voor een ander speeltje en gooi je het kapotte exemplaar weg.

Trekspeeltjes Trekspeeltjes zijn ook makkelijk zelf te maken. Heb je een oude spijkerbroek, knip er dan een pijp af en leg er een knoop in. Of knip er stroken van en maak een vlecht. Beweeg het speeltje over de grond, weg van je hond. Veel honden worden dan uitgedaagd om erachteraan te gaan en het te pakken. Jullie kunnen beide een kant vasthouden en er een spelletje van maken. Of werp het weg en laat je hond het weer ophalen. Stop met dit spelletje als je hond te fanatiek wordt om ongelukken te voorkomen.

Hersenwerk Voor de echte creatievelingen bestaat er ‘hersenwerk voor honden’. Je kan hiervoor speciale puzzels kopen, maar je kan ook makkelijk zelf iets maken. Het gaat er hierbij om dat je hond brokjes zoekt door zijn neus te gebruiken. Bijvoorbeeld in een zogenaamde snuffelmat, die je kan maken van stroken fleecestof. Ook met allerlei (plastic) attributen uit je keuken kan je hersenwerkjes maken. Introduceer elk nieuw spelletje weer met geduld.