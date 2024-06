Hoe kies je een goed kattenpension?

Waaraan moet een goed pension voldoen?

Er zijn heel veel kattenpensions en hoe kies je nu een goede? Wij helpen je op weg met deze checklist.





Openheid en transparantie: Ga altijd kijken bij een pension en vraag of je de verblijven mag zien. Vaccinatieplicht: Vraag of alle katten verplicht gevaccineerd moeten zijn. Dit om te voorkomen dat je een zieke kat terugkrijgt. Ervaren personeel: Is er een personeelslid met een opleiding dierenverzorging aanwezig en is er goed contact met de dierenarts in geval van ziekte Voeding: Welke voeding wordt er gegeven en mag je je eigen voeding meegeven? Aandacht: Hoeveel aandacht wordt er besteed aan de katten; wordt er met ze gespeeld en gekroeld? Alleen of samen: Wordt er gekeken of jouw kat liever alleen zit of liever met een soortgenoot en hoe verloopt die introductie? Verantwoordelijkheid: Maak duidelijke afspraken over wat er moet gebeuren in geval van nood. Terugkoppeling: Word je tijdens jouw afwezigheid op de hoogte gesteld van het welzijn van je kat?

Neem de tijd

Neem in elk geval, indien mogelijk, ruim de tijd om een pension te zoeken waar je je fijn bij voelt. Je laat je kat tenslotte niet zo maar ergens achter. Ga bij voorkeur eerst kennismaken en bekijken hoe het pension eruit ziet en hoe er gewerkt wordt. Katten zijn dieren die het liefst in hun eigen territorium verblijven, dus deze logeerpartij is sowieso een stressvolle ervaring voor je kat. Dan is het wel zo fijn als jij je in elk geval rustig en comfortabel voelt als je je kat wegbrengt.





Andere opties

Wil je je kat liever niet naar een pension brengen, dan zijn er natuurlijk nog andere opties. Je kunt bijvoorbeeld een kattenoppas aan huis regelen. Voordeel is dat de kat thuis kan blijven. Zij komen dan 1 of 2 keer per dag langs om de kat aandacht en eten te geven. Tot slot heb je natuurlijk je buren. Onthoud wel dat je in dit geval zelf verantwoordelijk blijft voor je kat.