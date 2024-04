Nieuw wereldwijd rapport: 1 op de 3 huisdieren dakloos

Het project heeft als ambitie om beter geïnformeerde en gerichtere acties te kunnen ondernemen om dakloosheid van huisdieren te verminderen en ervoor te zorgen dat huisdieren de zorg krijgen die ze nodig hebben. De bevindingen uit de deelnemende landen onthulden een schrijnend beeld waarin bijna 35% van de katten en honden ofwel op straat leeft of momenteel in een opvangcentrum wacht om een thuis te vinden. In de twintig onderzochtte landen zijn er:

143 miljoen honden die op straat leven en 12 miljoen honden in opvangcentra.

203 miljoen katten die op straat leven en 4 miljoen katten in opvangcentra.

Jeffrey Flocken, President van de Humane Society International, zei: "Dakloosheid onder honden en katten is een enorm complex probleem. Deze nieuwe gegevens zullen dierenwelzijnsorganisaties, beleidsmakers, dierenprofessionals, academici en onderzoekers helpen om de omvang en factoren die van invloed zijn op het probleem beter te begrijpen, wat op zijn beurt de meest impactvolle interventies kan ondersteunen."

Het 'State of Pet Homelessness Project' maakte gebruik van gegevens van meer dan 900 wereldwijde en lokale bronnen, samen met bijna 30.000 openbare enquêtes en 200 expertinterviews om een beeld te vormen van dakloosheid onder huisdieren in Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, India, Indonesië, Japan, Litouwen, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filippijnen, Polen, Zuid-Afrika, Turkije, Thailand, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel elk land verschillende uitdagingen kent, onthullen de resultaten ook verschillende gemeenschappelijke thema's in de twintig landen:

Beperkingen op huisvesting voor huisdieren . Bijna 1 op de 5 mensen die overwegen hun kat of hond binnenkort te herplaatsen, zegt dat dit komt omdat ze gaan verhuizen en hun huisdier niet kunnen meenemen. En bijna de helft van degenen die in het verleden een huisdier hebben herplaatst, deed dit om die reden.

. Bijna 1 op de 5 mensen die overwegen hun kat of hond binnenkort te herplaatsen, zegt dat dit komt omdat ze gaan verhuizen en hun huisdier niet kunnen meenemen. En bijna de helft van degenen die in het verleden een huisdier hebben herplaatst, deed dit om die reden. Uitdagingen bij het bezitten van huisdieren . Wereldwijd overweegt ongeveer 15% van de huisdiereigenaren hun huisdier in de komende 12 maanden te herplaatsen. Een aantal factoren dragen hieraan bij, waarbij persoonlijke gezondheidsuitdagingen om voor een huisdier te kunnen zorgen de belangrijkste reden wereldwijd is, gevolgd door factoren met betrekking tot huisvesting op de tweede plaats en tijdsdruk om voor een huisdier te kunnen zorgen op de derde meest voorkomende reden. Andere factoren zoals gedrag, familieallergieën en kosten komen ook voor in de gegevens.

. Wereldwijd overweegt ongeveer 15% van de huisdiereigenaren hun huisdier in de komende 12 maanden te herplaatsen. Een aantal factoren dragen hieraan bij, waarbij persoonlijke gezondheidsuitdagingen om voor een huisdier te kunnen zorgen de belangrijkste reden wereldwijd is, gevolgd door factoren met betrekking tot huisvesting op de tweede plaats en tijdsdruk om voor een huisdier te kunnen zorgen op de derde meest voorkomende reden. Andere factoren zoals gedrag, familieallergieën en kosten komen ook voor in de gegevens. Tegenhouden van de toename van de dakloze huisdierenpopulatie. Een verrassend aantal mensen raakt hun huisdier kwijt en wordt vaak niet herenigd. Bijna de helft van de ondervraagden zei dat ze in het verleden een huisdier hebben verloren en van hen werd bijna 60% nooit teruggevonden door hun eigenaren. Wereldwijd melden huisdiereigenaren dat slechts 50% van de honden en 60% van de katten gesteriliseerd zijn, wat betekent dat de rest, als ze ongecontroleerd mogen voortplanten, kan resulteren in ongeplande nesten, waardoor het probleem wordt verergerd.

Loïc Moutault, Global President van Mars Petcare, zei: "We weten dat huisdieren enorm veel voordelen bieden in ons leven. We willen helpen ervoor te zorgen dat alle huisdieren de zorg krijgen die ze nodig hebben. Voor elke twee honden of katten die deel uitmaken van een gezin of gemeenschap in de onderzochte landen, is er nog een die minder geluk heeft. Dat is niet de wereld die we voor huisdieren willen en we hopen dat deze resultaten zullen helpen gerichte interventies te stimuleren om meer huisdieren het leven te geven dat ze verdienen.

Grote en kleine acties kunnen een verschil maken, van het overwegen om een huisdier te adopteren, tot veranderingen waardoor meer huuraccommodaties huisdieren toestaan, wat helpt om huisdieren en huisdiereigenaren samen te houden. We stellen ons ten doel om de komende vijf jaar 30 miljoen kwetsbare huisdieren te ondersteunen en hopen dat deze gegevens ons - en anderen - in staat zullen stellen om interventies te maken die een groot verschil maken."

Naast Mars werkt ook een adviespanel van toonaangevende experts op het gebied van dierenwelzijn van organisaties zoals de Humane Society International, de Alliantie voor Anticonceptie bij Katten en Honden, de Internationale Partnerschap voor Honden en de Internationale Coalitie voor het Beheer van Gezelschapsdieren mee aan dit wereldwijde onderzoeksinitiatief.

Ter gelegenheid van de publicatie van deze resultaten heeft Mars een donatie van $500.000 gedaan aan Humane Society International om projecten in India, Zuid-Afrika en Mexico te financieren die interventies uitvoeren op basis van dit onderzoek. Deze programma's zullen voortplantingscontrole, training en zorg bieden aan duizenden dieren. Dit bouwt voort op een significante geschiedenis van werk door Mars en haar partners, waarbij bijna 10 miljoen kwetsbare huisdieren over de hele wereld in de afgelopen drie jaar zijn ondersteund: meer dan 100 miljoen maaltijden zijn gedoneerd aan kwetsbare huisdieren, meer dan 30 duizend vrijlopende dieren zijn gesteriliseerd en meer dan 100.000 huisdieren hebben uitgebreide preventieve zorg ontvangen, waaronder welzijnscontroles, preventieve geneeskunde en vaccinaties.

Om meer te weten te komen over het State of Pet Homelessness Project ga je naar www.stateofpethomelessness.com.