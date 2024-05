Tips voor reizen met jouw hond of kat

To do Als je je hond of kat meeneemt op reis buiten Nederland heeft hij een Europees dierenpaspoort nodig. Dit kun je krijgen bij je dierenarts. In het paspoort staan in elk geval de verplichte vaccinatie tegen hondsdolheid (rabiës) en het verplichte chipnummer vermeld. De vaccinatie tegen hondsdolheid moet hij tenminste 21 dagen vóór vertrek krijgen. Overige basisvaccinaties zijn niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. De verdere eisen verschillen per land. Meer informatie vind je op licg.nl.

Stress voorkomen Het is normaal dat een huisdier gespannen is voor een reis, maar katten zijn extra gevoelig voor stress. Houd daarom goed in de gaten hoe je kat zich gedraagt. Als ze gestrest is zal ze trillen, miauwen, blazen, onrustig bewegen en/of snel schrikken. Per hond zal de mate van spanning verschillen.



Voorkom stress door alvast te oefenen met de nieuwe situatie (langer in de reismand, een autorit).En begin de reis zo ontspannen mogelijk door de eigen mand, voeding en speeltjes mee te nemen. Is je huisdier erg gespannen? Overleg dan me tje dierenarts welke mogelijkheden er zijn om hem of haar te ondersteunen. Soms kan gedragstherapie ook uitkomst bieden. Vraag je dierenarts om advies.

Reis je met het de auto of het vliegtuig? Ga je op pad met de auto, zorg dan dat je huisdier al gewend is aan autoritjes, liefst met een leuke bestemming! Bouw dit rustig op naar steeds langere ritten. Is je dier wagenziek, dan zijn er medicijnen verkrijgbaar bij je dierenarts die misselijkheid tegen gaan. Neem na elke twee uur even een korte pauze om je huisdier wat te laten drinken en in geval van een hond om hem even uit te laten. Laat je hond of kat nooit alleen achter in de auto. Er is kans op oververhitting, onderkoeling of zelfs diefstal van je lieve huisdier!



Ga je op reis met het vliegtuig? Als je een kat of een kleine hond hebt, mag deze meestal mee in de passagiersruimte. Grotere honden vliegen mee in het ruim in een speciale bench. Informeer goed van te voren bij de vliegmaatschappij óf je huisdier mee mag en zo ja aan welke eisen je moet voldoen. Maatschappijen stellen eisen aan gezondheid, manier van reizen (grote van bench) en hebben uiteenlopende aanlevertijden. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.



Heb je alle juiste maatregelen getroffen, dan kunnen jij en je huisdier zo stressvrij mogelijk fijn op reis!