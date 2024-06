Als je hond bij vrienden of familie verblijft

Waar verblijft de hond? Als vrienden of familie voor je hond zorgen, zijn er twee opties. Zij komen in jouw huis of je hond gaat met hen mee. Als je hond thuis blijft, hoef je de oppas eigenlijk alleen in te lichten over jullie routine. Gaat de hond uit logeren, zorg dan dat je een keertje bent gaan wennen en dat hij zijn vertrouwde spullen meekrijgt, zoals mand, speelgoed en voeding. Zorg ook dat de chip goed geregistreerd staat! Mocht je hond dan weglopen of verdwalen, dan kan hij snel worden thuisgebracht. Maak duidelijke afspraken Honden zijn gewoontedieren, dus informeer je oppas over de gewoonten en routines van jouw hond. Wanneer, wat en hoeveel is je hond gewend om te eten? Hoeveel keren per dag is je hond gewend om te wandelen en te spelen? Heb je andere vaste routines die je oppas moet weten? Zijn er situaties waarin je hond ongemakkelijk is, laat je oppas dit dan ook weten. Bijvoorbeeld als je hond niet graag meegaat in de auto of minder goed om kan gaan met soortgenoten. Vertel ook of je hond los kan of niet. Geef duidelijke instructies Zijn de vrienden en familie bekend en vertrouwd met jouw hond? Dan kunnen ze misschien makkelijk zorg dragen voor je hond. Hebben ze echter helemaal geen ervaring met honden, dan zijn duidelijke instructies best handig. Schrijf alles uit, zodat de oppas het op een rustig moment even terug kan lezen. Zet er behalve de dagelijkse routine van eten, wandelen en slapen vooral ook in waar je hond blij van wordt of eventueel angstig voor is . Laat ook het telefoonnummer van je dierenarts achter. Fijne vakantie Je zal je hond tijdens je vakantie mogelijk erg missen. En je hond jou misschien ook wel. Maar wees gerust; de meeste honden kunnen prima een poosje zonder hun eigenaar, zolang er goed voor ze gezorgd wordt. Als je je hond met de nodige goede afspraken en instructies hebt overgedragen aan familie en vrienden, dan kan je met een gerust hart genieten van je welverdiende vakantie. Bevalt de oppas na afloop toch niet, neem dan de volgende keer de tijd om een goed pension te zoeken voor je hond.