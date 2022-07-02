Een veel voorkomende vraag is hoe lang het duurt voordat katten hun voedsel verteren. Mensen kunnen tot vijf dagen nodig hebben om voedsel te verteren, maar voor katten duurt het slechts 12-24 uur voordat voedsel door hun darmen beweegt.2

Hoe werkt het spijsverteringsstelsel van een kat?

Net als bij honden en mensen, speelt elk element van het spijsverteringsstelsel van uw kat een rol bij het verteren van voedsel en het opnemen van de voedingsstoffen die zij nodig heeft. In het spijsverteringsstelsel bevinden zich ook nuttige bacteriën, microbiota genaamd, om de darmen gezond te houden en tal van immuunsysteemcellen om de algehele gezondheid te beschermen. Het spijsverteringsstelsel van een kat kan zeer gevoelig zijn en raakt makkelijk van streek door bijvoorbeeld plotselinge veranderingen in haar voeding.

Het spijsverteringsstelsel is zo ontworpen dat het kleine porties te verwerken krijgt. Veel katten gaan meerdere keren per dag naar hun voerbak en eten slechts een kleine hoeveelheid per keer. Verdeel daarom de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voeding voor uw kat het liefst over meerdere kleine porties per dag.