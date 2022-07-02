Het spijsverteringsstelsel van katten en mensen is heel verschillend. Het is belangrijk om te begrijpen hoe het spijsverteringsstelsel van uw kat werkt. Zo herkent u eerder eventuele spijsverteringsproblemen bij uw kat. Bepaalde voeding kan in uw ogen heerlijk zijn voor de kat, maar voor de kat chronische maagklachten veroorzaken of zelfs giftig zijn.

Waarin verschilt de spijsvertering van katten met die van mensen?

Smaak

Katten proeven met 475 smaakpapillen heel weinig vergeleken met mensen die er ongeveer 9000 hebben. Honden hebben ongeveer 1700 smaakpapillen.1 Dit betekent dat katten bittere, zure, zoute en umami-smaken kunnen proeven, maar zoete smaken bijvoorbeeld weer helemaal niet. Desalniettemin is smaak belangrijk voor katten omdat geur en smaak vaak met elkaar verbonden zijn. Katten kunnen de reukkenmerken van het voedsel ruiken via de neus en de achterkant van de keel.

Kauwen

Een kat heeft scherpe tanden om te snijden en te scheuren en kaken die niet zijwaarts bewegen. In vergelijking met mensen die langdurig op hun voedsel kauwen besteden katten niet zoveel tijd aan kauwen. Katten gebruiken alleen hun achterste kiezen, waardoor hun voeding in brokken in de maag komt. Dit heeft invloed op de spijsvertering.

Etenstijd

Katten hebben een veel kleinere maag dan mensen of honden. Daarbij zijn katten van oorsprong solitaire jagers, waardoor ze het liefst de hele dag door kleine porties eten. Katten zijn gevoelig voor hun omgeving als zij eten en drukte of andere stoorzenders kunnen al snel van invloed zijn op hun eetgedrag. Katten eten het liefst alleen en in een rustige omgeving waar ze niet worden gestoord.

Voeding

Het is bekend dat mensen omnivoren zijn en het wordt aanbevolen dat 60-65% van onze voeding uit koolhydraten bestaat. Katten daarentegen zijn vleeseters en kunnen met wat minder koolhydraten functioneren. In plaats daarvan hebben ze een eiwitrijker dieet en mogelijk meer vetten nodig dan mensen.

Een veel voorkomende vraag is hoe lang het duurt voordat katten hun voedsel verteren. Mensen kunnen tot vijf dagen nodig hebben om voedsel te verteren, maar voor katten duurt het slechts 12-24 uur voordat voedsel door hun darmen beweegt.2

Hoe werkt het spijsverteringsstelsel van een kat?

Net als bij honden en mensen, speelt elk element van het spijsverteringsstelsel van uw kat een rol bij het verteren van voedsel en het opnemen van de voedingsstoffen die zij nodig heeft. In het spijsverteringsstelsel bevinden zich ook nuttige bacteriën, microbiota genaamd, om de darmen gezond te houden en tal van immuunsysteemcellen om de algehele gezondheid te beschermen. Het spijsverteringsstelsel van een kat kan zeer gevoelig zijn en raakt makkelijk van streek door bijvoorbeeld plotselinge veranderingen in haar voeding.

Het spijsverteringsstelsel is zo ontworpen dat het kleine porties te verwerken krijgt. Veel katten gaan meerdere keren per dag naar hun voerbak en eten slechts een kleine hoeveelheid per keer. Verdeel daarom de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voeding voor uw kat het liefst over meerdere kleine porties per dag.

Maag Darm Dikke darm Lever Dunne darm

Belangrijke voedingsstoffen voor de spijsvertering van uw kat

Elke voedingsstof in de voeding van uw kat kan een rol spelen bij het ondersteunen van haar gevoelige spijsverteringsstelsel en zo ook voor haar algehele gezondheid. Om advies te krijgen over de beste voeding voor uw kat en haar specifieke behoeften of kwetsbaarheden, kunt u het beste overleggen met uw dierenarts. Maar laten we kijken naar de belangrijkste voedingsstoffen en factoren die belangrijk zijn voor het spijsverteringsstelsel van elke kat.

Eiwit

Eiwit is essentieel in de voeding van uw kat. Een kat heeft een eiwitrijkere voeding nodig dan honden of mensen, maar het kan problemen veroorzaken als deze eiwitten niet makkelijk verteerbaar zijn. Eiwit bevat ook taurine, een stof die katten nodig hebben om goed te functioneren, maar wat ze niet zelf kunnen aanmaken. Deze voedingsstof moeten zij dus binnenkrijgen via hun voeding.

Vezels

Vezels zijn cruciaal voor een gezond spijsverteringsstelsel van uw kat. Een vezelrijke voeding kan bijvoorbeeld de vorming van haarballen voorkomen en een regelmatige stoelgang ondersteunen. Prebiotica zijn vezels die uw kat helpen de voedingsstoffen uit voedsel op te nemen. Prebiotica stimuleren ook de juiste balans van microbiotica om een gezonde spijsvertering voor uw kat te ondersteunen en eventuele kwetsbaarheden te beheersen.

Vetten

Vet is een waardevolle energiebron voor katten. Ze hebben het ook nodig voor het gezond functioneren van bepaalde organen, zoals hun huid. Te veel vet kan echter moeilijk te verteren zijn voor uw kat en tot problemen leiden.

Vitaminen

Vitaminen D en A zijn essentieel in de voeding van uw kat omdat uw kat deze niet zelf kan maken en ze onmisbaar zijn voor haar gezondheid.

Koolhydraten

Koolhydraten zijn niet zo belangrijk voor katten als voor mensen, maar ze kunnen wel energie leveren. En goed verteerbare koolhydraatbronnen, zoals rijst, kunnen de spijsvertering van katten ondersteunen.

Inzicht in de spijsverteringsproblemen van uw kat

Omdat het spijsverteringsstelsel van een kat zo perfect uitgebalanceerd is, is het ook kwetsbaar voor problemen. Factoren die uw kat maagklachten kunnen geven zijn onder meer veranderingen in haar voeding, stress/onrust en onderliggende gezondheidsproblemen.

Meest voorkomende spijsverteringsproblemen bij katten

Parasieten

Parasieten kunnen zich nestelen in de darmen van uw kat en ernstige diarree veroorzaken, wat kan leiden tot buikklachten, uitdroging en verlies van gewicht. Praat met uw dierenarts als u denkt dat uw kat parasieten heeft, aangezien zij medicijnen kan voorschrijven om deze te verwijderen.

Haarballen

Voor katten die binnenshuis leven, kunnen haarballen een veelvoorkomend probleem zijn aangezien vachtverzorging één van hun belangrijkste activiteiten is. Terwijl katten zich verzorgen, slikken ze losse haren in die meestal via hun ontlasting worden uitgescheiden. Als ze te veel haar binnenkrijgen, kunnen ze deze niet meer goed uitscheiden. De haren kunnen dan een haarbal in het spijsverteringsstelsel vormen waardoor passage van de voeding bemoeilijkt kan worden. Door u kat regelmatig te borstelen helpt u haar van de overtollige haren af en voorkomt u dat zij deze inslikt. Zorg daarnaast voor voldoende vezels zodat ze de haren die zij wel binnenkrijgt, goed kan uitscheiden.

Ontstekingsziekten

Als één of meer onderdelen van het spijsverteringstselsel (zoals de maag en darmen) van uw kat ontstoken raken, kan dit bij uw kat ongemak en andere problemen veroorzaken. Zoals chronisch braken en diarree, gewichtsverlies en een verandering in eetlust. Uw kat kan ook steeds maar willen blijven eten, omdat zij probeert het tekort aan voedingsstoffen binnen te krijgen, maar door de slechte vertering, lukt dat maar niet.

Symptomen om op te letten

Als u denkt dat uw kat spijsverteringsproblemen heeft, zijn er verschillende symptomen waar u op kunt letten, waaronder:

  • Diarree of obstipatie.
  • Braken of oprispingen van voer of haarballen.
  • Slechte adem of frequente winderigheid.
  • Onwil of moeite om te eten of verhoogde eetlust.
  • Gewichtsverlies.
  • Een droge doffe vacht.
  • Tekenen van een pijnlijke buik.

Vraag uw dierenarts om advies

Als u denkt dat uw kat maagklachten of spijsverteringsproblemen heeft, is het belangrijk om uw dierenarts te contacteren. Hij of zij kan belangrijke controles uitvoeren om de mogelijke oorzaken van de problemen te identificeren. En kan u ook adviseren over eventuele wijzigingen die u moet aanbrengen, waaronder in het dieet van uw kat, om de problemen en het ongemak die hij ondervindt aan te pakken.

De juiste voeding kiezen voor het gezonde spijsverteringsstelsel van uw kat

Of u nu denkt dat uw kat een spijsverteringsprobleem heeft of niet, het is altijd de moeite waard om uw dierenarts om advies te vragen over de beste voeding. Er is een breed scala aan goed verteerbare kattenvoeding beschikbaar om aan de specifieke behoeften van elk huisdier te voldoen - van binnenshuiskatten met een lagere energiebehoefte tot kittens die extra kwetsbaar zijn.

 

1 The Cat Encyclopaedia, 2017, Royal Canin, p254
2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS

