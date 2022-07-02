Het spijsverteringsstelsel van uw kat gezond houden
Article
Waarin verschilt de spijsvertering van katten met die van mensen?
Smaak
Kauwen
Etenstijd
Voeding
Een veel voorkomende vraag is hoe lang het duurt voordat katten hun voedsel verteren. Mensen kunnen tot vijf dagen nodig hebben om voedsel te verteren, maar voor katten duurt het slechts 12-24 uur voordat voedsel door hun darmen beweegt.2
Hoe werkt het spijsverteringsstelsel van een kat?
Net als bij honden en mensen, speelt elk element van het spijsverteringsstelsel van uw kat een rol bij het verteren van voedsel en het opnemen van de voedingsstoffen die zij nodig heeft. In het spijsverteringsstelsel bevinden zich ook nuttige bacteriën, microbiota genaamd, om de darmen gezond te houden en tal van immuunsysteemcellen om de algehele gezondheid te beschermen. Het spijsverteringsstelsel van een kat kan zeer gevoelig zijn en raakt makkelijk van streek door bijvoorbeeld plotselinge veranderingen in haar voeding.
Het spijsverteringsstelsel is zo ontworpen dat het kleine porties te verwerken krijgt. Veel katten gaan meerdere keren per dag naar hun voerbak en eten slechts een kleine hoeveelheid per keer. Verdeel daarom de dagelijks aanbevolen hoeveelheid voeding voor uw kat het liefst over meerdere kleine porties per dag.
Belangrijke voedingsstoffen voor de spijsvertering van uw kat
Elke voedingsstof in de voeding van uw kat kan een rol spelen bij het ondersteunen van haar gevoelige spijsverteringsstelsel en zo ook voor haar algehele gezondheid. Om advies te krijgen over de beste voeding voor uw kat en haar specifieke behoeften of kwetsbaarheden, kunt u het beste overleggen met uw dierenarts. Maar laten we kijken naar de belangrijkste voedingsstoffen en factoren die belangrijk zijn voor het spijsverteringsstelsel van elke kat.
Eiwit
Vezels
Vetten
Vitaminen
Koolhydraten
Inzicht in de spijsverteringsproblemen van uw kat
Omdat het spijsverteringsstelsel van een kat zo perfect uitgebalanceerd is, is het ook kwetsbaar voor problemen. Factoren die uw kat maagklachten kunnen geven zijn onder meer veranderingen in haar voeding, stress/onrust en onderliggende gezondheidsproblemen.
Meest voorkomende spijsverteringsproblemen bij katten
Parasieten
Parasieten kunnen zich nestelen in de darmen van uw kat en ernstige diarree veroorzaken, wat kan leiden tot buikklachten, uitdroging en verlies van gewicht. Praat met uw dierenarts als u denkt dat uw kat parasieten heeft, aangezien zij medicijnen kan voorschrijven om deze te verwijderen.
Haarballen
Voor katten die binnenshuis leven, kunnen haarballen een veelvoorkomend probleem zijn aangezien vachtverzorging één van hun belangrijkste activiteiten is. Terwijl katten zich verzorgen, slikken ze losse haren in die meestal via hun ontlasting worden uitgescheiden. Als ze te veel haar binnenkrijgen, kunnen ze deze niet meer goed uitscheiden. De haren kunnen dan een haarbal in het spijsverteringsstelsel vormen waardoor passage van de voeding bemoeilijkt kan worden. Door u kat regelmatig te borstelen helpt u haar van de overtollige haren af en voorkomt u dat zij deze inslikt. Zorg daarnaast voor voldoende vezels zodat ze de haren die zij wel binnenkrijgt, goed kan uitscheiden.
Ontstekingsziekten
Als één of meer onderdelen van het spijsverteringstselsel (zoals de maag en darmen) van uw kat ontstoken raken, kan dit bij uw kat ongemak en andere problemen veroorzaken. Zoals chronisch braken en diarree, gewichtsverlies en een verandering in eetlust. Uw kat kan ook steeds maar willen blijven eten, omdat zij probeert het tekort aan voedingsstoffen binnen te krijgen, maar door de slechte vertering, lukt dat maar niet.
Symptomen om op te letten
Als u denkt dat uw kat spijsverteringsproblemen heeft, zijn er verschillende symptomen waar u op kunt letten, waaronder:
- Diarree of obstipatie.
- Braken of oprispingen van voer of haarballen.
- Slechte adem of frequente winderigheid.
- Onwil of moeite om te eten of verhoogde eetlust.
- Gewichtsverlies.
- Een droge doffe vacht.
- Tekenen van een pijnlijke buik.
Vraag uw dierenarts om advies
Als u denkt dat uw kat maagklachten of spijsverteringsproblemen heeft, is het belangrijk om uw dierenarts te contacteren. Hij of zij kan belangrijke controles uitvoeren om de mogelijke oorzaken van de problemen te identificeren. En kan u ook adviseren over eventuele wijzigingen die u moet aanbrengen, waaronder in het dieet van uw kat, om de problemen en het ongemak die hij ondervindt aan te pakken.
De juiste voeding kiezen voor het gezonde spijsverteringsstelsel van uw kat
Of u nu denkt dat uw kat een spijsverteringsprobleem heeft of niet, het is altijd de moeite waard om uw dierenarts om advies te vragen over de beste voeding. Er is een breed scala aan goed verteerbare kattenvoeding beschikbaar om aan de specifieke behoeften van elk huisdier te voldoen - van binnenshuiskatten met een lagere energiebehoefte tot kittens die extra kwetsbaar zijn.
1 The Cat Encyclopaedia, 2017, Royal Canin, p254
2 Everything you need to know about the role played by Nutrients for the health of Cats & Dogs, Pr Dominique Grandjean, 2006, Royal Canin SAS
Gerelateerde artikelen
De wetenschappelijke benadering van voeding van Royal Canin
Blader door ons productassortiment
Deze pagina delen